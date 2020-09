Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat suit "de près" le projet Veolia-Suez, dit Castex Reuters • 03/09/2020 à 14:13









PARIS, 3 septembre (Reuters) - Le projet de Veolia VIE.PA visant à prendre le contrôle de son concurrent Suez SEVI.PA est "regardé de près" par l'Etat, a déclaré jeudi le Premier ministre, Jean Castex, en soulignant que le gouvernement serait particulièrement attentif à l'emploi, la logique industrielle et la souveraineté. "Il me semble qu'il y a un certain nombre de conditions essentielles. La première, c'est assurer la pérennité de l'emploi dans cette opération", a-t-il dit lors d'une conférence de presse sur le plan de relance de l'économie. "La deuxième, c'est une logique industrielle. C'est à dire qu'il faut que ça fasse sens (...) et il me semble que l'opération en question fait sens", a-t-il ajouté. "Troisième point (...), il faut que ça ne soit pas le prélude à une perte de souveraineté dans ces secteurs stratégiques et il vaut mieux effectivement des investisseurs français que des investisseurs qui témoigneraient (...) d'une perte de souveraineté dans ce secteur stratégique", a poursuivi le chef du gouvernement. (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +3.53% SUEZ Euronext Paris +0.47% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.99%