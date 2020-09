Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat ne cédera pas à la pression pour décider dès mercredi sur Suez-Veolia - Le Maire Reuters • 29/09/2020 à 08:56









PARIS, 29 septembre (Reuters) - Le gouvernement ne cédera à aucune pression pour prendre une décision dès mercredi sur la proposition de Veolia VIE.PA de racheter à Engie ENGIE.PA , dont l'Etat est actionnaire, l'essentiel de sa participation dans Suez SEVI.PA , a déclaré mardi Bruno Le Maire. Interrogé sur France Inter sur la nécessité d'un délai supplémentaire pour réagir à la proposition de Veolia, qui a donné à Engie jusqu'à ce mercredi pour lui répondre, le ministre de l'Economie a répondu: "Oui, moi je souhaite qu'on prenne le temps nécessaire et j'appelle les deux parties que ce soit Veolia et Suez au sens des responsabilités." "L'Etat ne cédera à aucune pression ni à aucune précipitation", a-t-il ajouté. "Si on nous met le couteau sous la gorge en nous disant 'écoutez, c'est demain, pas de discussion, il faut se précipiter'... Enfin, on n'est pas à une semaine, 15 jours ou trois semaines près." (Bertrand Boucey)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.84% SUEZ Euronext Paris -0.85% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.67%