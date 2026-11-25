L'État indien du Tamil Nadu signe des accords portant sur des projets d'investissement d'un montant de 6,27 milliards de dollars

L'État du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, a signé mercredi 78 accords d'investissement d'une valeur totale de 582,14 milliards de roupies (6,27 milliards de dollars), notamment avec le constructeur brésilien de moteurs WEG WEGE3.SA et un fournisseur de H&M, a annoncé mercredi le gouvernement de l'État.

Sa capitale, Chennai, surnommée la "Detroit de l'Asie", est un pôle industriel majeur qui accueille les usines des constructeurs automobiles Hyundai HYUN.NS et Renault, ainsi que celles des fournisseurs d’Apple AAPL.O , Foxconn 2317.TW et Tata Electronics.

WEG et le fabricant indien de scooters TVS Motor TVSM.NS ont signé des accords d’une valeur de 20 milliards de roupies chacun, tandis que l’horloger Titan TITN.NS , soutenu par l’État, s’est engagé à investir 15 milliards de roupies et le fournisseur de H&M, KPR Mill KPRM.NS , 7,75 milliards de roupies.

Ces accords ont été annoncés lors d’un événement en présence du ministre en chef de l’État, au cours duquel Nokia Solutions and Networks, le constructeur de motos Royal Enfield et le fabricant d’huiles alimentaires Emami Agrotech EMAG.NS ont également signé des accords d’investissement.

Un accord d’investissement ne se traduit pas automatiquement par des dépenses d’investissement effectives, car les investisseurs doivent encore obtenir des financements, obtenir les autorisations réglementaires et acquérir des terrains. Les projets sont parfois retardés, revus à la baisse ou abandonnés.

Les trois quarts des plus de 100 engagements d’investissement annoncés précédemment avaient atteint le stade de l’attribution des terrains, voire au-delà, a déclaré S. Keerthana, ministre de l’Industrie, de la Promotion des investissements et du Commerce de l’État.

En août, l’État a signé des accords d’une valeur de 674,52 milliards de roupies , notamment avec le groupe français Saint-Gobain SGSI.NS et le fabricant américain de serveurs Super Micro Computer SMCI.O , lors de sa première réunion avec les investisseurs depuis que l’ancien acteur Joseph Vijay est devenu ministre en chef .

L’événement de mercredi intervient à un moment où les États indiens se disputent les investissements, notamment ceux des multinationales cherchant à diversifier leur chaîne d’approvisionnement et à implanter des centres technologiques dans le pays le plus peuplé du monde.

Au début du mois, l’Andhra Pradesh voisin a obtenu plusieurs engagements d’investissement, notamment un projet de conversion du charbon en gaz d’une valeur de 4,59 milliards de dollars de la part du conglomérat indien Reliance Industries et une deuxième usine de 2 milliards de dollars de la part du constructeur automobile Kia India.

(1 dollar = 92,9100 roupies indiennes)