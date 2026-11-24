L'État indien du Tamil Nadu s'apprête à signer des accords d'investissement d'une valeur de plus de 5,38 milliards de dollars, selon certaines sources

L'État indien du Tamil Nadu s'apprête à annoncer mercredi environ 70 accords d'investissement d'une valeur totale de plus de 500 milliards de roupies (, soit 5,38 milliards de dollars), dans divers secteurs, ont déclaré mardi à Reuters deux personnes directement informées de cette annonce.

Chennai, la capitale de cet État du sud de l’Inde, surnommée la « Détroit de l’Asie », est un pôle industriel majeur ⁠et accueille des usines de Hyundai HYUN.NS et du groupe Renault, ainsi que des fournisseurs d’Apple AAPL.O tels que Foxconn 2317.TW et Tata ​Electronics.

Le fabricant brésilien de moteurs WEG WEGE3.SA figure parmi les investisseurs ayant signé ce nouvel accord, a indiqué l’une des sources. Ces dernières ont demandé à rester anonymes, car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer auprès des médias.

WEG et l’État n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Tamil Nadu organise également mercredi une réunion d’investisseurs à Chennai, dans le but de concrétiser les investissements annoncés précédemment en projets sur le terrain et en dépenses d’investissement réelles.

En août, il a signé près de 100 accords d’une valeur totale de 674,52 milliards de roupies , notamment avec le groupe français Saint-Gobain SGSI.NS et le fabricant américain de serveurs Super Micro Computer SMCI.O , lors de sa première réunion d’investisseurs depuis que l’ancien acteur Joseph Vijay est devenu ministre en chef .

«(La réunion de mercredi) sera également l’occasion de… poses de premières pierres et d’inaugurations de projets dans les domaines de la fabrication, des infrastructures industrielles, des énergies propres, de l’ingénierie, du textile et de l’électronique », indique un communiqué de presse du ministère de l’Industrie.

Cet événement intervient à un moment où les États indiens se livrent une concurrence acharnée pour attirer les investissements, notamment ceux des multinationales cherchant à diversifier leur chaîne d’approvisionnement et à implanter des centres technologiques dans le pays le plus peuplé du monde.

Au début du mois, l’Andhra Pradesh voisin a obtenu plusieurs engagements d’investissement, notamment un projet de conversion du charbon en gaz d’une valeur de 4,59 milliards de dollars de la part du conglomérat indien Reliance Industries, ainsi qu’une deuxième usine d’une valeur de 2 milliards de dollars du constructeur automobile Kia India.

(1 dollar = 92,9100 roupies indiennes)