Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat examinera toutes les offres sur Suez avec la même équité-Le Maire Reuters • 06/09/2020 à 11:40









PARIS, 6 septembre (Reuters) - Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a indiqué dimanche que des offres sur Suez SEVI.PA , qu'il s'agisse de celle faite il y a une semaine par Veolia VIE.PA ou de possibles propositions concurrentes, seraient examinées avec la "même équité". "Il y a une proposition qui a été faite par Veolia. Il peut y en avoir d'autres. Elles seront toutes examinées avec la même équité", a déclaré le ministre sur Europe 1. "L'Etat doit être garant de l'équité dans cette opération. Mais nous regarderons un certain nombre de conditions", a-t-il ajouté. Bruno Le Maire a à cette occasion rappelé que le gouvernement serait vigilant à la sauvegarde des emplois en France. Veolia a proposé dimanche dernier à Engie de lui racheter 29,9% de Suez pour environ 2,9 milliards d'euros. Mais Engie a jugé ce prix insuffisant vendredi. et Prié de dire si l'offre de Veolia était suffisante, Bruno Le Maire a répondu: "toute offre peut toujours être améliorée". L'Etat français détient près de 24% du capital d'Engie. (Matthieu Protard et Dominique Vidalon)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.90% SUEZ Euronext Paris +1.65% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -2.32%