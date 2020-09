Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat est impartial dans la bataille Suez-Veolia, dit Le Maire Reuters • 17/09/2020 à 09:03









(Actualisé avec déclarations supplémentaires) PARIS, 17 septembre (Reuters) - L'Etat français est impartial dans la bataille entre Suez SEVI.PA et Veolia VIE.PA et n'a fait aucun choix, a assuré jeudi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Veolia a proposé fin août à Engie ENGIE.PA , dont l'Etat est le premier actionnaire, de lui racheter l'essentiel de sa participation dans Suez en vue de lancer une offre sur l'ensemble du capital de son concurrent afin de créer un champion français dans le traitement de l'eau et des déchets. Le conseil d'administration de Suez a rejeté cette proposition jugée hostile et soutient la direction du groupe dans la recherche de solutions alternatives. "L'Etat dans cette affaire n'a fait aucun choix. L'Etat va examiner chacune des offres avec le même souci d'équité et d'impartialité", a dit sur CNews Bruno Le Maire, qui a rencontré mercredi les dirigeants de Suez. "C'est ce que j'ai dit aux dirigeants de Suez: si vous avez une proposition alternative, travaillez sur votre proposition, elle devra répondre comme celle de Veolia aux conditions que nous avons fixées avec le Premier ministre: la préservation de l'emploi, une majorité française et le développement industriel en France", a-t-il ajouté, en refusant toute "précipitation" alors que l'offre de Veolia à Engie court jusqu'au 30 septembre. "Ensuite le conseil d'administration d'Engie se prononcera sur ces offres et je le redis: l'Etat fera preuve d'équité et d'impartialité dans cette affaire", a poursuivi Bruno Le Maire. "L'Etat n'a pas à prendre partie ni pour Veolia ni pour Suez. Moi je ne suis pas (...) dans le camp de Veolia ou dans le camp de Suez, je suis dans le camp de la France", a-t-il dit, assurant que l'Etat ne laisserait "pas se déclencher une guerre entre deux grands industriels français". (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.34% SUEZ Euronext Paris -0.57% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.08%