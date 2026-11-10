L'État de Washington accuse DaVita et Fresenius, les plus grands prestataires de services de dialyse, d'entraver la concurrence

L'État de Washington a déposé mardi une plainte pour pratiques anticoncurrentielles, accusant DaVita DVA.N et la société allemande Fresenius Medical Care FMEG.DE , les plus grands prestataires de dialyse rénale aux États-Unis, d'entraver la concurrence entre les spécialistes des maladies rénales, réduisant ainsi les options de traitement pour les patients souffrant d'insuffisance rénale terminale.

La plainte déposée par le procureur général de l’État de Washington, Nick Brown, conteste la pratique présumée de longue date des défendeurs consistant à exiger des néphrologues qu’ils signent des clauses de non-concurrence lorsqu’ils occupent des fonctions de directeurs médicaux chargés de superviser et de garantir la sécurité des centres de dialyse.

L’État de Washington a déclaré que cela entrave l’ouverture de centres de dialyse concurrents en rendant plus difficile le recrutement de directeurs médicaux, comme l’exigent les réglementations de Medicare. Les patients en pâtissent car l’absence de concurrence réduit les incitations à améliorer la qualité, à innover et à garantir l’accès aux soins, a ajouté l’État.

Dans un communiqué, la société DaVita, basée à Denver, a déclaré: « Les allégations du procureur général de l’État de Washington présentent une image fondamentalement déformée de nos accords avec les directeurs médicaux et des médecins qui occupent ces fonctions essentielles. » Elle a indiqué qu’elle défendrait vigoureusement la légalité de ses « accords de longue date avec des cabinets médicaux indépendants ».

Fresenius n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L’État de Washington a déposé sa plainte devant un tribunal d’État du comté de Thurston, qui comprend Olympia, la capitale de l’État.

En avril 2024, la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a ouvert une enquête sur l’utilisation présumée de clauses de non-concurrence à l’encontre des directeurs médicaux entre janvier 2016 et aujourd’hui, et a adressé des injonctions d’enquête civile à DaVita et Fresenius, comme le montrent les documents réglementaires.

Les deux entreprises ont déclaré qu’elles coopéraient.

M. Brown a indiqué que DaVita exploitait 51 centres de dialyse dans l’État, contre 29 pour Fresenius. Il a ajouté que certaines régions de l’État ne disposaient que d’un seul prestataire de dialyse et que les clauses de non-concurrence aidaient les entreprises à s’assurer un monopole.

Le principal actionnaire de DaVita est Berkshire Hathaway BRKa.N , qui détient environ 45 % du capital.

La plainte allègue des violations de la loi de l’État de Washington sur la protection des consommateurs (Washington Consumer Protection Act) et de la loi de l’État de Washington sur les clauses de non-concurrence (Washington Noncompetition Covenants Act). Elle vise à faire annuler les clauses de non-concurrence pour tous les directeurs médicaux actuels et anciens, et à obtenir des amendes civiles pouvant aller jusqu’à 7 500 dollars par infraction.