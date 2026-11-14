L'État de New York poursuivi en justice pour une loi imposant un « avertissement » sur les réseaux sociaux

Une association professionnelle du secteur de l’Internet a intenté vendredi une action en justice contre l’État de New York, afin de faire annuler une loi imposant aux plateformes de réseaux sociaux comportant des fonctionnalités potentiellement addictives d’afficher des avertissements approuvés par l’État à l’intention des utilisateurs.

Dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral, NetChoice a déclaré que cette loi violait les garanties de liberté d’expression prévues par le premier amendement de la Constitution américaine, en obligeant ses membres à relayer le « message privilégié » de l’État en matière de sécurité en ligne.

Le bureau de la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, chargée de faire respecter les lois de l'État, n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.

NetChoice compte plus de 30 membres, dont Google et YouTube ( GOOGL.O ) d’Alphabet, Meta Platforms META.O (société mère de Facebook et d’Instagram), Snap SNAP.N (société mère de Snapchat) et TikTok de ByteDance. L’association a intenté de nombreuses actions en justice pour contester la réglementation des entreprises de réseaux sociaux.

Signée par la gouverneure Kathy Hochul en décembre dernier, la loi new-yorkaise impose aux plateformes de réseaux sociaux proposant un défilement infini, la lecture automatique et des flux algorithmiques d’avertir les jeunes utilisateurs des risques potentiels.

Elle impose l’affichage d’un « avertissement » du chirurgien général des États-Unis indiquant que, bien que les réseaux sociaux puissent être bénéfiques pour certains jeunes utilisateurs, « une utilisation excessive peut être associée à des risques importants pour la santé mentale ».

Cette déclaration s’inspire des conclusions en 2023 par l’ancien chirurgien général des États-Unis, Vivek Murthy.

NetChoice a déclaré que la loi new-yorkaise était « conçue pour bloquer, entraver et intimider les utilisateurs des réseaux sociaux » en leur imposant cet avertissement lors de leur connexion et après plusieurs heures d’utilisation, sans aucun moyen de le contourner.

« Contrairement à un avertissement statique figurant sur l’étiquette d’un produit, ces avertissements interrompent sans cesse les utilisateurs et bloquent l’accès à des contenus relevant de la liberté d’expression », a déclaré NetChoice.

NetChoice a intenté un procès similaire contre la Californie le mois dernier.

L’association a également indiqué que la loi new-yorkaise était similaire à une loi du Colorado qu’un juge fédéral avait bloquée en novembre 2025, en invoquant le Premier amendement. Le Colorado a fait appel de cette décision.

La loi new-yorkaise doit entrer en vigueur le 1er janvier.