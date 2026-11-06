L'État de New York dépose l'accord sur la protection de la vie privée des conducteurs de GM

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(Ajoute des détails tirés des dossiers judiciaires)

Vendredi, l’État de New York a déposé des documents judiciaires relatifs à l’accord à l’amiable de 220 millions de dollars conclu par General Motors GM.N concernant des allégations selon lesquelles le constructeur automobile aurait, sans autorisation, vendu des données privées relatives au comportement et à la localisation des conducteurs à des courtiers, qui les auraient parfois utilisées pour augmenter les tarifs.

L'accord annoncé le 29 octobre a mis fin aux poursuites engagées par les procureurs généraux de 35 États américains et du district de Columbia concernant le programme "Smart Driver" du constructeur automobile, désormais abandonné.

GM n’a pas reconnu sa responsabilité en acceptant cet accord. Selon les documents judiciaires, environ 12,07 millions de dollars de cette somme seront versés à l’État de New York.