 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'État de New York dépose l'accord sur la protection de la vie privée des conducteurs de GM
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 16:27

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés des dossiers judiciaires)

Vendredi, l’État de New York a déposé des documents judiciaires relatifs à l’accord à l’amiable de 220 millions de dollars conclu par General Motors GM.N concernant des allégations selon lesquelles le constructeur automobile aurait, sans autorisation, vendu des données privées relatives au comportement et à la localisation des conducteurs à des courtiers, qui les auraient parfois utilisées pour augmenter les tarifs.

L'accord annoncé le 29 octobre a mis fin aux poursuites engagées par les procureurs généraux de 35 États américains et du district de Columbia concernant le programme "Smart Driver" du constructeur automobile, désormais abandonné.

GM n’a pas reconnu sa responsabilité en acceptant cet accord. Selon les documents judiciaires, environ 12,07 millions de dollars de cette somme seront versés à l’État de New York.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
87,970 USD NYSE -1,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 129,12 -0,93%
Pétrole Brent
97,08 -2,26%
SOITEC
94,02 +2,60%
2CRSI
15,93 -1,79%
BIOPHYTIS
0,0425 +5,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank