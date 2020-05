Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat aidera la SNCF pour que son activité puisse se poursuivre Reuters • 04/05/2020 à 09:49









PARIS, 4 mai (Reuters) - L'Etat soutiendra la SNCF afin qu'elle puisse poursuivre son activité et ses missions, a déclaré mardi la ministre française des Transports et de la Transition écologique, Elisabeth Borne. "On a dit qu'on soutiendra nos entreprises, nos emplois et par ailleurs nos grandes entreprises stratégiques: on ne souhaite pas qu'ils soient en difficulté", a dit la ministre sur LCI. "On va (...) trouver les solutions pour que la SNCF qui fait partie de notre patrimoine national, qui est indispensable à beaucoup de Français, qui a rôle très important pour permettre les déplacements avec peu de CO2, puisse continuer à rendre le meilleur service aux Français, puisse poursuivre ses investissements", a-t-elle ajouté. Interrogé sur BFMTV, notamment sur le montant qu'un tel soutien pourrait impliquer, le ministre de l'Action et des Comptes publics a répondu: "Oui, l'Etat aidera la SNCF. Pour quel montant ? On ne le sais pas encore". (Geert de Clercq, Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

