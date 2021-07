L'étain à un plus haut historique

(AOF) - Les cours de l'étain sont en plein boom: hier, au London Metal Exchnage, le métal industriel a atteint 35 671 dollars la tonne, soit un bond de plus de 9% depuis le début du mois. Largement utilisé dans l'électronique, notamment pour réaliser les soudures des composants et des circuits imprimés, la hausse de la demande en étain a naturellement suivi celle en produits technologiques pendant la crise sanitaire. Celle-ci entraînerait aussi des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, à quoi s'ajoutent les investissements verts et la 5G, ce qui pourrait entraîner des pénuries futures.