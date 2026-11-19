L'essor de l'IA pourrait mettre à rude épreuve les capacités des États-Unis et entraîner une surchauffe de l'économie, selon Goolsbee, de la Fed

Le déploiement en plein essor des technologies d’intelligence artificielle pourrait mettre à rude épreuve les capacités de l’économie américaine et alimenter davantage l’inflation, à laquelle la Réserve fédérale devra remédier, a déclaré jeudi le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, alors que la société d’IA Anthropic a établi un nouveau record pour une introduction en bourse.

“L’essor de l’IA contribue au risque de surchauffe de l’économie. J’ai du mal à… voir les choses autrement”, a déclaré M. Goolsbee lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. “Lorsque l’on assiste à des investissements privés majeurs, à des niveaux presque sans précédent, il y a un risque élevé que la capacité de l’économie ne puisse pas supporter ce genre de situation, c’est-à-dire un cochon qui passe par le python.”

M. Goolsbee a indiqué qu’il considérait que le pipeline de projets de centres de données, représentant plusieurs milliers de milliards de dollars, contribuait déjà à ce qu’il a qualifié de “ taux d’ s à la limite de l’inflation , inquiétants et élevés”, qui sont bien supérieurs à l’objectif de 2 % de la Fed et pourraient encore augmenter.

Il a estimé que l’introduction en bourse d’Anthropic, qui permet aux premiers actionnaires de la société de monnayer des participations bien supérieures à 1 000 milliards de dollars, pourrait à elle seule avoir une incidence sur l’évolution de l’économie dans son ensemble.

“ Une introduction en bourse de 1 500 milliards de dollars. La question de savoir ce que les gens vont faire de cet argent, maintenant qu’ils ont accès à ces liquidités, va devenir un indicateur macroéconomique pertinent”, a déclaré M. Goolsbee. “ Nous surveillons cela de près.”

TOLLÉ CONCERNANT LES CENTRES DE DONNÉES

La banque centrale américaine devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage lors de sa réunion des 8 et 9 décembre. Les responsables de la Fed s’interrogent également sur l’influence de l’essor de l’IA sur l’économie.

Les récentes élections de mi-mandat aux États-Unis ont vu émerger un scepticisme vis-à-vis de l’IA dans les urnes, des municipalités de plusieurs États ayant approuvé des initiatives populaires susceptibles de limiter la rapidité et les emplacements de construction des centres de données, ce qui pourrait ralentir l’évolution fulgurante de ce secteur.

Parallèlement, la Fed a organisé cette semaine une conférence de haut niveau consacrée à l’impact potentiel sur la productivité et le marché du travail si ces nouvelles technologies venaient à se diffuser dans l’économie et à atteindre un potentiel que le président de la Fed , Kevin Warsh , a qualifié de crucial pour le leadership économique américain.

Dans une allocution prononcée jeudi lors d’un événement précédent, M. Goolsbee a déclaré qu’il n’était pas encore clair quel effet l’IA aurait sur la productivité ou le potentiel sous-jacent de l’économie, soulignant qu’il avait fallu des années — voire des décennies — pour que d’autres technologies à usage général modifient en profondeur le mode de fonctionnement des entreprises.

En attendant, la Fed devra faire face à des effets à court terme qui, jusqu’à présent, semblent être inflationnistes.

“Le rôle de la Fed est d’empêcher que cela ne provoque une surchauffe de l’économie”, grâce à une politique monétaire suffisamment restrictive pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande, a déclaré M. Goolsbee lors de cet événement.

Le président de la Fed de Chicago n’a pas précisé s’il soutiendrait une hausse plus importante des taux, d’un demi-point de pourcentage, lors de la réunion de décembre , comme l’a préconisé au moins l’un de ses collègues , mais il a ajouté que toutes les options étaient sur la table.

“La question de savoir dans quelle mesure la trajectoire des taux sera raide et s’il y aura des hausses de taux devrait, à mon avis, être déterminée par le fait de savoir si l’on pense que l’inflation va revenir d’elle-même à 2 % ou non”, a déclaré M. Goolsbee. “Les données ne suggèrent pas que nous soyons sur la voie d’un retour à 2 %.”