L'essor de l'IA n'est pas encore terminé, mais BCA prévoit un effondrement

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LE BOOM DE L'IA N'EST PAS ENCORE TERMINÉ, MAIS BCA PRÉVOIT UN EFFONDREMENT À VENIR

La vague d’investissements dans l’IA pourrait permettre aux marchés de poursuivre leur hausse plus longtemps, aucun catalyseur clair ne venant freiner les dépenses dans ce domaine en 2027, la demande en capacité de calcul continuant de dépasser l’offre, selon BCA Research.

Dans ses perspectives du marché mondial pour 2027, BCA indique que la plupart de ses stratèges s’attendent à ce que les actions surperforment les obligations l’année prochaine, estimant que le marché haussier a encore de beaux jours devant lui malgré la volatilité récente.

Le cabinet s'attend à ce que la récente vague de ventes dans le secteur technologique s'inverse, le marché dans son ensemble devant probablement atteindre son pic en 2027 ou 2028.

BCA a déclaré que l’IA pourrait contribuer à prolonger l’expansion économique si les gains de productivité se répercutaient dans tous les secteurs, même si elle estime que l’économie est plus proche de la fin du cycle actuel que de son début.

L’ampleur des dépenses liées à l’IA reste au cœur de son optimisme. Les investissements dans les équipements de traitement de l’information et les logiciels représentent actuellement 5,3 % du PIB américain et atteignent 5,6 % si l’on inclut la construction de centres de données, dépassant ainsi les niveaux atteints lors du boom des « dot-com ».

Si les dépenses prévues par les grandes entreprises de cloud computing se concrétisent, BCA estime que les cinq à six prochaines années pourraient donner lieu au plus grand boom des dépenses d’investissement aux États-Unis depuis deux siècles.

La société estime que l’IA a actuellement un impact plus inflationniste que déflationniste sur l’économie. Si plusieurs stratèges de BCA considèrent qu’un effondrement de l’IA est probable à terme, leurs avis divergent quant à son calendrier.

À mesure que le cycle arrive à maturité, BCA s’attend à ce que le leadership dans le secteur technologique bascule en faveur des éditeurs de logiciels et des hyperscalers, tout en restant neutre sur les semi-conducteurs et en sous-pondérant les fournisseurs de néocloud, de mémoire et de matériel.

La société a indiqué que les hyperscalers prenaient davantage de risques de crédit pour financer leurs investissements dans l’IA, mais que les bilans du secteur des entreprises non financières dans son ensemble restaient solides. Le boom des dépenses d’investissement lié à l’IA aux États-Unis devrait se poursuivre jusqu’en 2027, soutenant la croissance des bénéfices et contribuant à la surperformance des actions par rapport aux obligations.

(Kanishka Ajmera)

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