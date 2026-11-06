L'essor de l'IA fait de l'encapsulation des puces le prochain champ de bataille du secteur des semi-conducteurs

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* La demande en IA fait de l'encapsulation avancée des puces un goulot d'étranglement majeur

* TSMC est leader dans le domaine de l'encapsulation haut de gamme, mais doit augmenter ses capacités

* Les fournisseurs et équipementiers taïwanais visent ce marché en forte croissance

par Wen-Yee Lee

La course mondiale à la mise en place d’infrastructures d’IA génère des milliards de dollars d’investissements dans l’encapsulation avancée des puces, un aspect autrefois peu prestigieux de la technologie qui est devenu un goulot d’étranglement critique dans la production des processeurs les plus puissants au monde.

Alors que la demande en puces d’intelligence artificielle dépasse la capacité d'encapsulation disponible, des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O , ainsi que des acteurs taïwanais moins connus, augmentent leur production, tandis que les fabricants d’équipements développent de nouveaux outils, comme le montrent des entretiens menés auprès de plus d’une douzaine de dirigeants et d’analystes du secteur.

"L’encapsulation a toujours été ce dont on ne se souciait tout simplement pas", a récemment déclaré aux journalistes à Taipei l’ancien directeur général d’Intel, Pat Gelsinger, aujourd’hui associé chez Playground Global.

Selon M. Gelsinger, l'encapsulation avancée pourrait à terme représenter jusqu’à la moitié de la valeur d’une puce, car certaines cartes graphiques et certains processeurs centraux actuels peuvent intégrer 10 puces ou plus, voire jusqu’à 20 dans certains cas.

Selon le cabinet d’études Yole Group, le chiffre d’affaires généré par l'encapsulation avancée devrait dépasser pour la première fois en 2026 celui issu des méthodes traditionnelles, les dépenses d’investissement dans cette technologie devant avoisiner les 28 milliards de dollars.

UNE ENTREPRISE TAÏWANAISE DOMINE LE MARCHÉ DES SUBSTRATS "CHIP-ON-WAFER"

Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, la société taïwanaise TSMC 2330.TW , domine les technologies d’encapsulation avancées les plus sophistiquées, notamment le "chip-on-wafer-on-substrate" (CoWoS).

Cette technologie permet de relier des composants en silicium distincts, tels que des processeurs et des puces mémoire, sur une base commune, afin qu’ils puissent fonctionner ensemble à grande vitesse.

Elle est largement utilisée par Nvidia, AMD et Broadcom

AVGO.O , ainsi que par les entreprises du cloud qui développent leurs propres puces d’IA.

Mais les limites de capacité de TSMC ont poussé certains concepteurs de puces à rechercher d’autres sources d’approvisionnement.

Nvidia, par exemple, apporte un financement de plusieurs milliards de dollars pour développer la capacité d'encapsulation CoWoS chez Siliconware Precision Industries (SPIL), une filiale de la société taïwanaise ASE Technology 3711.TW , a déclaré un dirigeant du secteur proche du dossier, qui a souhaité garder l’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer dans les médias.

Ce financement servira à financer de nouveaux locaux et équipements, a précisé ce responsable. L’ampleur de ce soutien n’avait pas encore été rapportée.

Nvidia n’a pas répondu à une demande de commentaire. ASE a déclaré ne pas commenter les rumeurs de marché concernant ses clients.

UNE ÉVOLUTION FONDAMENTALE DANS LA FABRICATION DE PUCES

Cette ruée vers l’investissement reflète une évolution plus large dans la fabrication de puces puissantes, alors que de plus en plus de concepteurs de puces ont recours à des techniques d’encapsulation avancées pour intégrer plusieurs puces, telles que des processeurs et de la mémoire, dans un seul boîtier.

Cela permet à l’ensemble de fonctionner plus rapidement comme un seul et même système, contrairement à la pratique en vigueur depuis des décennies, où l'encapsulation servait principalement à protéger les puces et à fournir les connexions électriques nécessaires pour les fixer aux circuits imprimés.

Cette évolution intervient alors qu’il devient plus difficile et plus coûteux de gagner en performances en réduisant la taille et en ajoutant des transistors, ces minuscules commutateurs à l’intérieur d’une puce.

Cette nouvelle technique d’encapsulation revêt une importance particulière pour les puces d’IA, qui doivent échanger d’énormes quantités de données entre les processeurs et la mémoire voisine. L’accélération de ces transferts permet d’accélérer le processus d’entraînement et d’exécution des modèles d’IA.

LA COURSE AUX ALTERNATIVES À TSMC

Les capacités limitées de TSMC offrent une opportunité aux fournisseurs de plus petite taille, tels que la société taïwanaise Powertech Technology 6239.TW .

"Tout le monde cherche une solution en dehors de TSMC", a déclaré son président, D K Tsai, aux journalistes en août. "Ils ne veulent pas dépendre entièrement de TSMC."

Powertech, également connue sous le nom de PTI, mise sur l'encapsulation au niveau du panneau, qui utilise de grands panneaux rectangulaires à la place des plaquettes rondes comme support d'encapsulation des puces.

De cette manière, l’entreprise peut intégrer davantage de puces par cycle de production et réduire le gaspillage de matériaux, un avantage à mesure que les processeurs d’IA deviennent plus volumineux et plus complexes.

PTI collabore avec AMD et Broadcom sur cette technologie, alors que le secteur cherche à démontrer sa viabilité pour des boîtiers de puces plus grands et plus complexes utilisés dans l’IA et le calcul haute performance.

"Le plus important à l’heure actuelle, c’est la capacité", a déclaré Jim Lin, vice-président senior de PTI, ajoutant que les clients attendaient que l’entreprise augmente sa production.

Powertech prévoit d’investir 400 millions de dollars dans une coentreprise d'encapsulation avancée avec Broadcom à Singapour. La production pourrait débuter en 2028, a indiqué Tsai.

Pour prendre en charge des boîtiers de puces plus grands et plus complexes, TSMC développe sa propre technologie basée sur des panneaux, appelée "chip-on-panel-on-substrate" (CoPoS).

En avril, l’entreprise a annoncé avoir mis en place une ligne pilote et s’attendre à ce que la production démarre d’ici deux ans, mais la technologie CoWoS reste la principale technologie d'encapsulation pour l’IA de TSMC.

AMD a également dévoilé des investissements de plus de 10 milliards de dollars dans l’ensemble du secteur des semi-conducteurs taïwanais, notamment des partenariats avec ASE, SPIL et Powertech dans le domaine de l’encapsulation avancée.

Interrogée sur la question de savoir si la technologie d’encapsulation au niveau du panneau de Powertech pourrait constituer une alternative à celle de TSMC, la directrice générale d’AMD, Lisa Su, n’a pas répondu directement à la question, mais a reconnu la nécessité de disposer de capacités d’encapsulation plus avancées.

"Je pense que le CoWoS et les techniques d’encapsulation avancées sont extrêmement importants pour l’avenir de notre informatique haute performance", a déclaré Lisa Su à Reuters à Taipei en octobre .

"TSMC est un partenaire exceptionnel dans le domaine de l’encapsulation avancée, et nous allons continuer à intensifier notre collaboration. Et oui, nous avons effectivement besoin de capacités supplémentaires dans l’ensemble."

L’encapsulation au niveau du panneau permettrait de réduire le gaspillage de matériaux lors de l’encapsulation de puces d’IA plus volumineuses, a déclaré Rani Borkar, responsable du matériel chez Microsoft Azure, bien que l’entreprise n’ait pas encore décidé si ni quand elle adopterait cette technologie.

LES FABRICANTS D’ÉQUIPEMENTS POUR PUCES SE LANCENT DANS LA COURSE

L’essor de l’encapsulation ouvre également un nouveau marché pour les fabricants d’équipements pour semi-conducteurs.

Ces entreprises se sont traditionnellement concentrées sur les premières étapes de la fabrication des puces, lorsque les circuits sont gravés sur le silicium. L’encapsulation avancée intervient plus tard, lorsque les puces, la mémoire ou d’autres composants sont assemblés pour former une unité finie hautement performante.

Le secteur de l’encapsulation avancée connaissait une croissance bien plus rapide que celui des équipements de fabrication de puces, même s’il restait plus modeste, a déclaré Seiji Nakama, président de Tokyo Electron Taiwan.

Le marché de l’encapsulation avancée, y compris la technologie au niveau des panneaux, pourrait connaître une croissance significative d’ici trois à cinq ans, a déclaré un responsable du fabricant américain d’équipements Applied Materials.

"C'est pour le court terme", a déclaré Sree Kesapragada, vice-président de la société, qui se concentre de plus en plus sur ce nouveau format. "Ce n'est pas une perspective à 10 ou 15 ans."