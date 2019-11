L'espoir sur le commerce continue de soutenir les Bourses mondiales

En revanche, Engie a cédé plus de 4%, pénalisé par la contreperformance de l'une des branches clés du groupe au troisième trimestre.

La cote parisienne a aussi été animée par les résultats des entreprises. ArcelorMittal (+6,2%) et Sodexo (+5,86 euros) ont ainsi dominé l'indice CAC 40 grâce à des performances meilleures que prévu.

Cette évolution sur le marché des taux a poussé le secteur bancaire à la hausse. Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas ont progressé d'environ 3%.

Ce plus grand optimisme sur la signature d'un accord s'est traduit par une hausse des taux longs, une baisse des tensions entre les deux grandes puissances étant une bonne nouvelle pour les perspectives économiques. En fin d'après-midi, le rendement du dix ans américain gagnait ainsi 11 points de base à 1,92% et son équivalent allemand, 8 points de base à -0,25%.

Les négociations entre les Etats-Unis et la Chine ont fait des progrès. Les deux pays se sont mis d'accord pour lever les tarifs douaniers supplémentaires qu'ils sont imposés mutuellement si un accord était trouvé, a indiqué un porte parole du ministère chinois du Commerce.

(AOF) - Les marchés européens prolongent leur tendance haussière, toujours soutenus par de bonnes nouvelles sur le front des négociations commerciales. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,41% à 5 890,99 points, inscrivant au passage un nouveau plus haut annuel. L'EuroStoxx50 a gagné 0,49% à 3 706,68 points. Les Bourses en ont profité pour s'offrir de nouveaux plus hauts historiques. Il en est ainsi pour le Dow Jones, qui gagne 0,85% à 27 726 points vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.