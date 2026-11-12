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L'espion chinois présumé impliqué dans le scandale Nvidia vivrait à Pékin, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 02:36

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Alice Huang, l'espionne chinoise présumée au cœur d'un scandale qui a éclaboussé Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , est rentrée dans son pays d'origine, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Alice Huang réside actuellement à Pékin, ce dont les responsables de la sécurité ont été informés, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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