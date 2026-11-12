L'espion chinois présumé impliqué dans le scandale Nvidia vivrait à Pékin, selon Bloomberg News

Alice Huang, l'espionne chinoise présumée au cœur d'un scandale qui a éclaboussé Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , est rentrée dans son pays d'origine, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Alice Huang réside actuellement à Pékin, ce dont les responsables de la sécurité ont été informés, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.