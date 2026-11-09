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L'Espagnol Carlos Vicens nommé entraîneur, l'action OL Groupe bondit
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 18:34

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L'Olympique lyonnais a annoncé lundi la nomination de Carlos Vicens au poste d'entraîneur. L'Espagnol succède à Paulo Fonseca, parti au Sporting Portugal. A la Bourse de Paris, l'action OL Groupe a terminé la séance en hausse de 4,46%, à 1,64 euro.

L'OL a choisi Carlos Vicens pour poursuivre son projet sportif. Dans un communiqué publié lundi soir, le club explique avoir retenu un technicien "dont l'approche du jeu, l'exigence et l'importance accordée au développement des joueurs correspondent pleinement aux orientations définies par le club".

Originaire de Majorque, l'Espagnol a commencé son parcours d'entraîneur dans son pays avant de rejoindre Manchester City en 2017. D'abord intégré à l'Academy, où il a notamment dirigé les moins de 18 ans, il a rejoint le staff de Pep Guardiola en 2021 et travaillé pendant quatre saisons auprès de l'équipe première. A l'été 2025, après huit années à Manchester, il a pris les commandes du SC Braga pour sa première expérience comme entraîneur principal au plus haut niveau. Dès sa première saison, il a conduit le club portugais à la quatrième place du championnat, en finale de la Coupe de la Ligue et en demi-finale de la Ligue Europa. L'entraîneur espagnol a été limogé en octobre, faute de bons résultats.

Un staff renforcé, plusieurs membres maintenus

Carlos Vicens sera accompagné de Mario Enguidanos, son premier adjoint, et de Lander Iza Garcia, chargé de la performance. Jordi Lie Fernandez et Ramiro Marin intégreront également son encadrement. Jorge Maciel conservera son poste d'entraîneur adjoint, "dans une volonté de continuité et avec la pleine confiance de la direction du club", précise l'OL.

Le nouvel entraîneur dirigera sa première séance mardi matin, avant d'être présenté aux médias à 15 heures. Après 10 journées de championnat, le club rhodanien est 5e de Ligue 1 avec 17 points.

A la Bourse de Paris, 528 actions OL Groupe ont été échangées lundi. Le titre a clôturé en hausse de 4,46%.

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