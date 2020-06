Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne veut faire revenir les touristes étrangers dès le 22 juin Reuters • 03/06/2020 à 13:34









MADRID, 3 juin (Reuters) - L'Espagne s'emploie à faire revenir progressivement sur son sol, à partir du 22 juin, les touristes étrangers en provenance de pays considérés comme sûrs du point de vue de l'épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère du Tourisme. L'Espagne, qui a fermé ses frontières en raison de la crise sanitaire, avait auparavant fixé au 1er juillet la date de réouverture de ses frontières pour le tourisme, qui pèse à hauteur de 12% de son PIB. La ministre espagnole des Affaires étrangères Arancha Gonzalez Laya a par ailleurs fait savoir que l'Allemagne lèverait la recommandation invitant les ressortissants allemands à ne pas se rendre en Espagne dès que Madrid aura levé les mesures de restrictions sur les voyages. (Isla Binnie et Inti Landauro; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.