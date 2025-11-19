L'Espagne va enquêter sur Meta pour violation présumée de la vie privée des utilisateurs

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré mercredi que son gouvernement allait enquêter sur le propriétaire de Facebook et d'Instagram, Meta

META.O , pour une éventuelle violation de la vie privée des utilisateurs de ses applications de médias sociaux.

L'enquête découle d'une recherche menée par plusieurs centres de recherche internationaux qui ont découvert que l'entreprise avait utilisé un mécanisme caché pour suivre l'activité web des utilisateurs d'appareils Android, a déclaré le bureau de M. Sanchez dans un communiqué.