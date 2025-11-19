L'Espagne va enquêter sur Meta pour violation présumée de la vie privée des utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré mercredi que son gouvernement allait enquêter sur le propriétaire de Facebook et d'Instagram, Meta
META.O , pour une éventuelle violation de la vie privée des utilisateurs de ses applications de médias sociaux.
L'enquête découle d'une recherche menée par plusieurs centres de recherche internationaux qui ont découvert que l'entreprise avait utilisé un mécanisme caché pour suivre l'activité web des utilisateurs d'appareils Android, a déclaré le bureau de M. Sanchez dans un communiqué.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer