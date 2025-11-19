 Aller au contenu principal
L'Espagne va enquêter sur Meta pour violation présumée de la vie privée des utilisateurs
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 11:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré mercredi que son gouvernement allait enquêter sur le propriétaire de Facebook et d'Instagram, Meta

META.O , pour une éventuelle violation de la vie privée des utilisateurs de ses applications de médias sociaux.

L'enquête découle d'une recherche menée par plusieurs centres de recherche internationaux qui ont découvert que l'entreprise avait utilisé un mécanisme caché pour suivre l'activité web des utilisateurs d'appareils Android, a déclaré le bureau de M. Sanchez dans un communiqué.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
597,6900 USD NASDAQ -0,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

