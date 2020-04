Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne se prépare à un déconfinement graduel Reuters • 26/04/2020 à 00:45









PARIS, 25 avril (Reuters) - Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé samedi un allègement des restrictions alors que les chiffres confirment un nombre de décès quotidiens dus aux coronavirus bien inférieur au pic observé au début du mois. Dans une allocution télévisée, Sanchez a dit que les espagnol seraient autorisés à faire de l'exercice seuls à partir du deux mai si le nombre de victimes du coronavirus continuait à baisser. Il a aussi présenté un plan de déconfinement proposé par le gouvernement qui devrait être appliqué au fur et à mesure dans les régions qui correspondraient aux critères établis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Nous n'allons pas soudainement reprendre l'activité dans tous les secteurs," a-t-il dit. "Le déconfinement sera graduel, irrégulier... Nous n'avancerons pas tous au même rythme mais nous suivrons les mêmes règles." Le gouvernement a été vivement critiqué pour sa gestion de la crise. Samedi, les madrilènes se sont mis à leur fenêtres munis de casseroles afin de faire du bruit en signe de protestation. Le ministre espagnol de la santé a annoncé la mort de 378 personnes contaminées par le coronavirus samedi, en légère hausse comparé aux 367 décès de la veille, mais bien en dessous du nombre record de 950 décès rapportés le deux avril. Le bilan de la pandémie de coronavirus a dépassé 200.000 morts dans le monde samedi. (Guillermo Martinez, May Ponzo, Jordi Rubio, Luis Felipe Castilleja, Jessica Jones et Nathan Allen, version française Camille Raynaud)

