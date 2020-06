Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne rouvre ses frontières, met fin à l'état d'urgence Reuters • 21/06/2020 à 12:42









MADRID, 21 juin (Reuters) - L'Espagne a rouvert dimanche ses frontières et a mis fin à l'état d'urgence qui avait été décrété pour contenir la propagation de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Les frontières espagnoles sont désormais rouvertes aux ressortissants des pays de l'Union européenne, à l'exception du Portugal, ainsi qu'à ceux des pays de l'espace Schengen. Les frontières avec le Portugal rouvriront quant à elles le 1er juillet. Les touristes britanniques pourront entrer en Espagne sans l'obligation de rester en quarantaine pendant 14 jours. Le ré-ouverture des frontières et la fin de l'état d'urgent va permettre au secteur du tourisme, qui représente plus de 12% du PIB du pays, de repartir. L'Espagne, qui a enregistré plus de 245.000 cas de contamination au COVID-19 et plus de 28.000 décès, a assoupli ses mesures de confinement au cours des dernières semaines après avoir imposé l'un des confinements les plus durs d'Espagnol. Lors de sa dernière allocution prononcée pendant l'état d'urgence, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a néanmoins prévenu que les Espagnols devaient rester vigilants en raison des risques de deuxième vague. (Guillermo Martinez et Jessica Jones, version française Matthieu Protard)

