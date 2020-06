Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne renoue avec les créations d'emploi avec le déconfinement Reuters • 02/06/2020 à 10:50









MADRID, 2 juin (Reuters) - L'économie espagnole, qui avait enregistré ces derniers mois des destructions d'emplois massives sur fond de crise sanitaire liée au coronavirus, a inversé la tendance en mai, se retrouvant en situation de création nette d'emplois pour la première fois depuis l'instauration du confinement mi-mars. Avec la levée progressive des restrictions le mois dernier en Espagne, un total de 97.462 créations nettes d'emplois ont été enregistrées en mai, même si l'emploi total dans le pays est resté inférieur de 885.985 postes à son niveau de mai 2019, selon les données publiées mardi par le ministère du Travail. La plupart de ces créations d'emplois sont survenues dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et des services, qui ont pu partiellement reprendre leur activité en mai, tandis que les créations d'emplois sont restées stables dans l'industrie. Au total, 3,86 millions de personnes étaient sans emploi le mois dernier. Selon les données du ministère, 900.000 personnes ont perdu leur emploi en Espagne au cours des deux premières semaines de confinement, c'est-à-dire pendant la deuxième quinzaine de mars. (Joanna Jonczyk-Gwizdala et Belen Carreño, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

