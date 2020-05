Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne réclame des règles européennes communes sur la réouverture des frontières Reuters • 26/05/2020 à 10:55









MADRID, 26 mai (Reuters) - L'Espagne a invité mardi ses partenaires de l'Union européenne à fixer des règles communes sur l'ouverture des frontières et le rétablissement de la liberté de circulation dans l'espace Schengen. "Nous devons travailler avec nos partenaires européens pour définir des règles communes qui nous permettront de retrouver une liberté de mouvement sur le territoire européen", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez, au micro de la radio Cadena Ser. Même si les Etats membres de l'UE ont fixé des dates différentes pour la réouverture des frontières, a-t-elle ajouté, il doit y avoir des principes et des règles communs pour la réouverture des frontières intérieures de l'espace Schengen. De même, a poursuivi la ministre, les Européens devront s'entendre sur les règles concernant les frontières extérieures de la zone. Avec la levée progressive des mesures de confinement, les Etats européens procèdent à une réouverture de leurs frontières en ordre dispersé. La Commission européenne a invité le 8 mai dernier les Etats membres de l'espace Schengen et les pays associés à l'espace Schengen à prolonger la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE de 30 jours supplémentaires, jusqu'au 15 juin. (Inti Landauro version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

