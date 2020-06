Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne propose sa ministre de l'Economie pour présider l'Eurogroupe Reuters • 25/06/2020 à 08:25









MADRID, 25 juin (Reuters) - L'Espagne va officiellement présenter la candidature de sa ministre de l'Economie, Nadia Calvino, pour la présidence de l'Eurogroupe, a annoncé jeudi le gouvernement de Pedro Sanchez. Le président du gouvernement espagnol souligne dans un communiqué que Nadia Calvino serait la première femme à présider les réunions des ministres des Finances de la zone euro. Le président actuel de l'Eurogroupe est le Portugais Mário Centeno, élu en décembre 2017 pour un mandat de deux ans et demi. (Nathan Allen version française Bertrand Boucey)

