L'Espagne inflige une amende de 75 millions de dollars à Airbnb pour des locations sans licence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des amendes précédentes du ministère de la consommation dans les paragraphes 6 et 7, et des citations du ministre dans le paragraphe 9)

L'Espagne a infligé à la société de location de vacances Airbnb ABNB.O une amende de 64 millions d'euros (75 millions de dollars) pour avoir fait de la publicité pour des locations touristiques sans licence, a déclaré lundi le ministère des droits des consommateurs.

Le gouvernement espagnol de gauche, ainsi que certains conseils municipaux et autorités régionales, ont sévi contre les locations touristiques qui utilisent des sites tels que Airbnb et Booking.com BKNG.O , que beaucoup en Espagne accusent de créer un tourisme excessif et de faire grimper le coût du logement en limitant l'offre de logements disponibles pour les résidents.

Airbnb, qui a retiré en juillet 65 000 annonces qui, selon le ministère, enfreignaient ses règles, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'amende peut faire l'objet d'un recours en justice.

L'amende équivaut à six fois les bénéfices qu'Airbnb a tirés des annonces illégales, a déclaré le ministère dans un communiqué. Il s'agit de la deuxième plus importante amende imposée par le ministère pour violation des droits des consommateurs, a déclaré à la presse le ministre des droits des consommateurs, Pablo Bustinduy.

En 2024, Ryanair RYA.I a été condamnée à une amende de 108 millions d'euros pour avoir facturé des frais supplémentaires sur les bagages de cabine.

La Commission européenne a déclaré plus tôt cette année que les amendes imposées par l'Espagne à Ryanair et à d'autres compagnies aériennes à bas prix étaient contraires à la réglementation.

Le ministère a déclaré que l'amende imposée à Airbnb visait à contribuer à la lutte contre la crise du logement en Espagne.

"Des milliers de familles vivent au bord du gouffre à cause du logement, tandis que quelques-uns s'enrichissent grâce à des modèles commerciaux qui chassent les gens de chez eux", a déclaré Pablo Bustinduy dans son communiqué.

(1 dollar = 0,8517 euro)