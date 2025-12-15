 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Espagne inflige une amende de 75 millions de dollars à Airbnb pour des locations sans licence
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des amendes précédentes du ministère de la consommation dans les paragraphes 6 et 7, et des citations du ministre dans le paragraphe 9)

L'Espagne a infligé à la société de location de vacances Airbnb ABNB.O une amende de 64 millions d'euros (75 millions de dollars) pour avoir fait de la publicité pour des locations touristiques sans licence, a déclaré lundi le ministère des droits des consommateurs.

Le gouvernement espagnol de gauche, ainsi que certains conseils municipaux et autorités régionales, ont sévi contre les locations touristiques qui utilisent des sites tels que Airbnb et Booking.com BKNG.O , que beaucoup en Espagne accusent de créer un tourisme excessif et de faire grimper le coût du logement en limitant l'offre de logements disponibles pour les résidents.

Airbnb, qui a retiré en juillet 65 000 annonces qui, selon le ministère, enfreignaient ses règles, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'amende peut faire l'objet d'un recours en justice.

L'amende équivaut à six fois les bénéfices qu'Airbnb a tirés des annonces illégales, a déclaré le ministère dans un communiqué. Il s'agit de la deuxième plus importante amende imposée par le ministère pour violation des droits des consommateurs, a déclaré à la presse le ministre des droits des consommateurs, Pablo Bustinduy.

En 2024, Ryanair RYA.I a été condamnée à une amende de 108 millions d'euros pour avoir facturé des frais supplémentaires sur les bagages de cabine.

La Commission européenne a déclaré plus tôt cette année que les amendes imposées par l'Espagne à Ryanair et à d'autres compagnies aériennes à bas prix étaient contraires à la réglementation.

Le ministère a déclaré que l'amende imposée à Airbnb visait à contribuer à la lutte contre la crise du logement en Espagne.

"Des milliers de familles vivent au bord du gouffre à cause du logement, tandis que quelques-uns s'enrichissent grâce à des modèles commerciaux qui chassent les gens de chez eux", a déclaré Pablo Bustinduy dans son communiqué.

(1 dollar = 0,8517 euro)

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
128,3700 USD NASDAQ +0,29%
BOOKING HLDG
5 302,9600 USD NASDAQ +0,44%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank