L'Espagne exige que TikTok suspende ses activités jusqu'à ce que tout contenu pédopornographique ait été supprimé

Le gouvernement espagnol a exigé que TikTok suspende ses activités en Espagne jusqu'à ce qu'il élimine tout contenu pédopornographique, a-t-il annoncé mardi, après qu'un reportage médiatique a recensé 1 183 publications explicites sur la plateforme, totalisant des millions de vues.

La ministre de la Jeunesse, Sira Rego, dont le ministère ne peut à lui seul interdire la plateforme en Espagne, a appelé le parquet et l’Agence de protection des données à prendre des mesures à l’encontre de l’entreprise de réseaux sociaux, selon un communiqué du ministère.

“Les réseaux sociaux ne peuvent pas être un territoire de non-droit”, a déclaré Mme Rego.

Cette demande intervient plusieurs mois après que le gouvernement de M. Sánchez a demandé l'ouverture d'une enquête sur X, Meta et TikTok pour diffusion présumée de contenus pédopornographiques générés par l'IA, alors que les régulateurs européens intensifient leur surveillance des géants de la tech concernant les contenus préjudiciables et illégaux.

TikTok n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

L’association espagnole à but non lucratif de vérification des faits Maldita.es a publié lundi une enquête révélant que des vidéos montrant explicitement des abus sexuels sur mineurs avaient été visionnées au moins 48 millions de fois sur la plateforme, et que plus de 26 000 profils avaient commenté et partagé ce contenu.

L’organisation a publié mardi soir un article de suivi indiquant que TikTok avait restreint deux des termes de recherche que l’enquête de Maldita.es avait identifiés comme menant à du contenu pédopornographique pour les utilisateurs en Espagne, mais que les recherches effectuées depuis d’autres pays européens conduisaient toujours au même contenu.