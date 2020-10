Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne évoque des hausses d'impôts et de dépenses en 2021 Reuters • 27/10/2020 à 10:28









MADRID, 27 octobre (Reuters) - Le gouvernement espagnol a annoncé mardi son intention d'augmenter la fiscalité des grandes entreprises et des grandes fortunes afin de financer de nouvelles dépenses de protection sociale et d'infrastructures dans le cadre du budget 2021. "Ce budget ne peut pas être retardé. Ce budget est essentiel pour la modernisation et la reprise de notre économie", a dit le président du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, lors d'une allocution télévisée. Son gouvernement entend entre autres augmenter l'impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises et l'impôt sur le revenu des ménages les plus aisés, ainsi que la fiscalité des plus-values au-delà de 200.000 euros. Parallèlement, a précisé Pedro Sanchez, les crédits alloués aux investissements dans les infrastructures devraient doubler et les traitements des fonctionnaires comme les retraites augmenter de 0,9%, soit l'inflation prévue l'an prochain. Si le gouvernement, minoritaire, parvient à faire adopter son projet, il s'agira du premier budget en bonne et due forme voté en Espagne depuis 2018, et le premier pour une année entière depuis 2016. Ces dernières années, il avait dû se contenter de reconduire à l'identique le budget d'une année sur l'autre faute de majorité parlementaire. (Inti Landauro et Nathan Allen, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

