L'Espagne et la Grèce envisagent d'interdire l'accès des adolescents aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Espagne et la Grèce ont proposé mardi d'interdire l'utilisation des médias sociaux par les adolescents, marquant ainsi un durcissement de l'attitude des nations européennes à l'égard des plateformes technologiques qui, selon elles, sont conçues pour créer une dépendance et peuvent exposer les enfants à des contenus nuisibles.

L'Espagne souhaite interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans, a déclaré mardi le Premier ministre Pedro Sanchez. La Grèce est sur le point d'annoncer une interdiction similaire pour les enfants de moins de 15 ans , a déclaré une source gouvernementale de haut rang.

Ces pays rejoignent une série de pays tels que la Grande-Bretagne et la France qui envisagent de durcir leur position sur les médias sociaux, après que l'Australie est devenue en décembre le premier pays au monde à interdire l'accès à ces plateformes aux enfants de moins de 16 ans.

Les gouvernements et les autorités de régulation du monde entier se penchent sur l'impact du temps passé par les enfants devant un écran sur leur développement et leur bien-être mental.

"Nos enfants sont exposés à un espace dans lequel ils n'ont jamais été censés naviguer seuls ... . Nous ne l'accepterons plus", a déclaré M. Sanchez lors de son intervention au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï. "Nous les protégerons du Far West numérique."

LA "COALITION DES VOLONTAIRES DU NUMÉRIQUE"

M. Sanchez a indiqué que son gouvernement allait également créer une loi visant à tenir les dirigeants des médias sociaux personnellement responsables des discours haineux diffusés sur leurs plates-formes.

Les représentants de X, Google (qui fait partie d'Alphabet

GOOG.O ), TikTok, Snapchat SNAP.N et Meta META.O n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les mesures proposées par l'Espagne.

M. Sanchez a déclaré que l'Espagne avait rejoint cinq autres pays européens qu'il a baptisés la "Coalition des volontaires du numérique" afin de coordonner et d'appliquer la réglementation transfrontalière.

Cette coalition tiendra sa première réunion dans les prochains jours, a-t-il déclaré.

"Nous savons qu'il s'agit d'une bataille qui dépasse largement les frontières d'un pays", a-t-il déclaré. M. Sanchez n'a pas précisé quels pays faisaient partie du groupe, et son bureau n'a pas répondu immédiatement à une demande d'éclaircissement.

EXPLOSION DU CONTENU GÉNÉRÉ PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Une loi visant à interdire l'accès des enfants de moins de 15 ans aux médias sociaux est en cours d'adoption par le Parlement français. La Grande-Bretagne envisage également de prendre des mesures similaires, mais souhaite attendre de voir comment l'interdiction sera appliquée en Australie avant de modifier sa législation.

La loi sur les services numériques de l'UE, qui a pris pleinement effet au début de 2024, exige que les plateformes de médias sociaux modèrent le contenu, mais les critiques disent que cela crée des tensions entre la gouvernance responsable et les préoccupations de censure.

L'explosion récente et rapide du contenu généré par l'IA en ligne a alimenté le débat, comme l'a montré ce mois-ci le tollé provoqué par des informations selon lesquelles le chatbot Grok AI d'Elon Musk aurait généré des images sexuelles non consensuelles, y compris de mineurs.

Mais certains ont déclaré que les mesures proposées constitueraient une forme de censure de la critique.

"La seule chose pour laquelle ils légifèrent et les seules mesures qu'ils prennent sont de s'accrocher au pouvoir et de maintenir le récit officiel dans les médias", a déclaré Pepa Millan, porte-parole parlementaire du parti espagnol d'extrême droite Vox, qui utilise les médias sociaux pour diffuser son message.

RESPONSABILISER LES DIRIGEANTS DES MÉDIAS SOCIAUX

M. Sanchez a indiqué que l'Espagne présenterait la semaine prochaine un projet de loi visant à tenir les dirigeants des médias sociaux responsables des contenus illégaux et des discours haineux, ainsi qu'à criminaliser la manipulation algorithmique et l'amplification des contenus illégaux.

Parmi les mesures qu'il a proposées figure un système de suivi des discours haineux en ligne, tandis que les plateformes seraient tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge qui "ne seraient pas de simples cases à cocher", a-t-il déclaré.

M. Sanchez a également déclaré que les procureurs étudieraient les moyens d'enquêter sur d'éventuelles infractions légales commises par Grok d'Elon Musk, ainsi que par TikTok et Instagram, qui font partie de Meta.

Son gouvernement entamera le processus d'adoption de la législation dès la semaine prochaine, a-t-il déclaré.

L'interdiction sera mise en œuvre dans le cadre d'une modification d'un projet de loi existant sur la protection numérique des mineurs qui est actuellement débattu au parlement, selon un porte-parole du gouvernement, qui n'a pas fourni d'autres détails.

Environ 82 % des Espagnols ont déclaré qu'ils pensaient que les enfants de moins de 14 ans devraient être interdits de médias sociaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, selon un sondage Ipsos sur l'éducation réalisé dans 30 pays et publié en août dernier. Ce chiffre était de 73 % en 2024.

« C'est une bonne mesure pour encourager les enfants à jouer entre eux et à ne pas être sur leur téléphone portable dans les parcs, ce que je trouve terrible, pour être honnête", a déclaré Miguel Abad, un étudiant madrilène de 19 ans.

En Australie, les entreprises de médias sociaux ont désactivé collectivement près de 5 millions de comptes appartenant à des adolescents dans les semaines qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'interdiction, a déclaré le mois dernier l'autorité de régulation de l'internet du pays, ce qui laisse penser que la mesure pourrait avoir un impact considérable.