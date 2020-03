Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne compte près de 40.000 cas de coronavirus, en hausse de 20% en 24 heures Reuters • 24/03/2020 à 12:45









(Actualisé avec précision sur le personnel soignant) MADRID, 24 mars (Reuters) - L'Espagne comptait mardi 39.673 cas confirmés de contamination au coronavirus, un bilan en augmentation de près de 20% en 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé. Les décès provoqués par le SARS-CoV-2 sont passés à 2.696 contre 2.182, en hausse de près de 24% en une journée. Avec 5.400 agents touchés environ, le personnel soignant représente près de 14% des cas signalés mardi, contre 12% la veille, a précisé Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, lors d'une conférence de presse. (Bureau de Madrid version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

