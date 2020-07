Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne assure contrôler l'épidémie de coronavirus Reuters • 26/07/2020 à 14:12









MADRID, 26 juillet (Reuters) - Le gouvernement espagnol a assuré dimanche contrôler l'épidémie de coronavirus sur son territoire, au lendemain de la décision des autorités britanniques de placer en quarantaine tout voyageur revenant d'Espagne. Les hôpitaux maîtrisent le flux des patients infectés par le Covid-19 et plus de la moitié des nouveaux cas enregistrés dans le pays sont asymptomatiques, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Les récents foyers de contamination apparus en Aragon et en Catalogne après la levée des mesures de confinement devraient être rapidement circonscrits, a-t-il ajouté. L'un des pays les plus touchés par la pandémie, l'Espagne a enregistré plus de 28.000 morts et 290.000 cas de contamination, un bilan cependant moins lourd qu'au Royaume-Uni, où le Covid-19 a coûté la vie à plus de 45.600 personnes. (Nathan Allen, version française Jean-Stéphane Brosse)

