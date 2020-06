Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne annonce un plan de 4,3 milliards d'euros pour relancer le tourisme Reuters • 18/06/2020 à 19:51









MADRID, 18 juin (Reuters) - Le gouvernement espagnol a annoncé jeudi un plan de près de 4,3 milliards d'euros pour relancer l'activité touristique après trois mois d'un confinement qui a mis un coup d'arrêt à ce secteur stratégique. "L'Espagne se rouvre au tourisme", a déclaré le président du gouvernement Pedro Sanchez lors de la présentation du plan de relance. Sur ce total, 2,5 milliards d'euros sont constitués de garanties proposées par le gouvernement aux opérateurs touristiques, ont précisé les services de Pedro Sanchez. Pour faciliter le retour des touristes, le gouvernement se chargera également à contribuer pour les campagnes de promotion du tourisme dans le pays. En Espagne, traditionnellement deuxième destination touristique mondiale derrière la France, le secteur du tourisme représente 12% du produit intérieur brut. (Inti Landauro, version française Anait Miridzhanian)

Valeurs associées AENA Sibe -1.17%