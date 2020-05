Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne annonce que Nissan va fermer son usine de Barcelone Reuters • 28/05/2020 à 10:00









BARCELONE, 28 mai (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan 7201.T a décidé de fermer son usine de Barcelone, ce qui représenterait environ 3.000 pertes d'emploi, dans le cadre de son nouveau plan de restructuration mondial, a annoncé jeudi le gouvernement espagnol. Le gouvernement espagnol a pressé le groupe, partenaire d'alliance du français Renault RENA.PA d'envisager d'autres options pour le site barcelonais, en soulignant que des investissements constitueraient une option moins onéreuse. Dans un communiqué, les autorités espagnoles ont estimé que la fermeture de ce site coûterait un milliard d'euros à Nissan. L'usine principale de Nissan à Barcelone compte environ 2.400 salariés et l'effectif total, en incluant plusieurs établissements associés, s'élève à environ 3.000 personnes. L'usine barcelonaise, deuxième site européen de Nissan derrière celui situé en Grande-Bretagne, produit principalement un fourgon électrique et des camionnettes. Nissan doit annoncer ce jeudi un plan d'économies drastique et Renault lui emboîtera le pas vendredi, tandis que l'Alliance des deux constructeurs avec Mitsubishi 7211.T a présenté mercredi sa nouvelle stratégie visant à renforcer les synergies de production et de développement de leurs véhicules afin de redresser la compétitivité de l'organisation. (Joan Faus et Inti Landauro, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -3.09% RENAULT Euronext Paris +1.20%