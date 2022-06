L'ESG, un facteur différenciant pour les gérants, souligne Fitch Ratings

(AOF) - Les gérants d'actifs traditionnels mettent de plus en plus en avant leurs références ESG auprès des investisseurs afin de se différencier de leurs concurrents, indique Fitch Ratings. Les gérants s’adaptent à la demande croissante des investisseurs institutionnels, mais aussi de plus en plus investisseurs particuliers. La collecte nette des fonds ESG s'est ainsi accélérée en 2020/2021. Si elle a ralenti au premier trimestre 2022, ce fut à un rythme moindre que celui des fonds classiques.