L'erreur de Citi au Royaume-Uni, d'un montant de 35 milliards de dollars, pourrait compliquer sa sortie du « banc des pénalités » réglementaire américain

Une erreur qui a conduit Citigroup C.N à sous-estimer ses actifs pondérés en fonction des risques de 35 milliards de dollars, l'obligeant à injecter des capitaux dans une filiale britannique , pourrait compliquer les efforts de longue haleine visant à se libérer d'une sanction réglementaire américaine qui pèse sur ses activités, ont déclaré des experts.

Bien que cette erreur comptable se soit produite au sein d’une filiale étrangère, elle pourrait amener les régulateurs américains à s’interroger sur l’opportunité de lever rapidement les sanctions, ou « ordonnances de consentement », infligées à Citi par les autorités de régulation, ont déclaré certains analystes et anciens responsables de la régulation.

Ces ordonnances, qui remontent à 2020, imposent des exigences réglementaires visant à remédier à des problèmes de gestion des risques, de gouvernance des données et autres, et ont entraîné des amendes coûteuses ainsi que des perturbations pour Citi. Reuters a été le premier à révéler jeudi cette erreur de 35 milliards de dollars, en citant une source proche du dossier. «Ce n’est pas une erreur colossale compte tenu de la taille de la banque, mais tout faux pas va compliquer ses efforts pour échapper à son ordonnance de consentement», a déclaré Sheila Bair, ancienne directrice de la Federal Deposit Insurance Corp. «D’une manière générale, je pense que cela ne fait que renforcer le manque de fiabilité des modèles utilisés pour fixer les exigences de fonds propres fondées sur les risques.»

Si cette erreur pourrait compliquer la réalisation de cet objectif, elle ne devrait pas pour autant compromettre complètement la levée des ordonnances de consentement, ont estimé certains analystes.

La directrice générale de Citi, Jane Fraser, a déclaré que la levée de l’ordonnance de consentement était sa priorité absolue, et elle semblait être sur le point d’atteindre cet objectif.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que, pas plus tard que cet été, la banque visait la fin de cette année, ou le premier trimestre, pour soumettre aux régulateurs les documents nécessaires qui pourraient lui permettre de mener à bien ses efforts de mise en conformité, lesquels l’ont contrainte à embaucher des dizaines de milliers d’employés supplémentaires.

UNE BARRE PLUS HAUTE

La troisième plus grande banque américaine s’est fixé pour objectif de présenter un audit complet à la Réserve fédérale et au Bureau du contrôleur de la monnaie, afin d’éviter tout retard dans l’obtention de l’agrément, comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

« Étant donné que l’événement en question se produit à un moment qui coïncide avec le travail d’attestation mené par Citi concernant ses mesures correctives visant à lever l’ordonnance par consentement, cela pourrait raisonnablement allonger la durée du test d’« efficacité durable », mais il serait peu probable que cela remette le processus à zéro », a déclaré Austin Taggart, analyste bancaire chez Morningstar.

Dans le cadre de l’ordonnance de consentement, les autorités de régulation ont ordonné à Citi d’attester que les données qu’elle utilise pour déposer ses déclarations réglementaires obligatoires sont correctes et le resteront à l’avenir.

Les analystes de Wells Fargo, dirigés par Mike Mayo, ont indiqué dans une note adressée à leurs clients que cette erreur n’était pas significative d’un point de vue réglementaire, mais que Citi souffrait de ses erreurs passées.

« La perception n’est pas très bonne, car la barre est placée plus haut pour Citi après ses erreurs passées », a déclaré Mayo.

Citigroup a déclaré jeudi avoir identifié et résolu cet été un problème interne de modélisation des fonds propres au sein d’une filiale de transactions européenne. « La filiale est restée en totale conformité avec les minima réglementaires tout au long de la période, sans aucun impact sur la société holding ni sur la banque d’exploitation principale », a-t-elle précisé.

Vendredi, Citi a refusé de commenter tout impact potentiel sur les perspectives de son accord de consentement.

Quant à savoir si cela constituerait un revers pour Citi dans le cadre de la résolution de son accord à l’amiable, la Réserve fédérale n’a pas souhaité s’exprimer. Le Bureau du contrôleur de la monnaie n’a pas répondu à une demande de commentaire.

PROBLÈMES RÉGLEMENTAIRES

Bien que minime par rapport aux résultats financiers globaux de Citi, cette inexactitude représentait plus de 20 % du total des actifs pondérés en fonction des risques de Citigroup Global Markets Ltd (CGML), la société de courtage internationale basée au Royaume-Uni où l’erreur s’est produite, qui totalisait 155 milliards de dollars à la fin de 2025, selon les calculs de Reuters basés sur les documents réglementaires.

Les actifs pondérés en fonction des risques sont au cœur des déclarations réglementaires, car ils déterminent le montant des fonds propres qu’une banque doit détenir pour absorber les pertes. La question est de savoir comment et quand les banques utilisent des modèles internes pour mesurer le risque ou des modèles standardisés élaborés par les régulateurs. Dans de nombreux cas, les banques doivent obtenir l’autorisation des régulateurs pour utiliser des modèles internes.

La filiale britannique a utilisé un modèle interne pour déterminer le niveau de risque d’actifs qui n’avaient pas été approuvés par les régulateurs pour certaines transactions, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Lorsque l’erreur a été découverte et que les transactions ont été intégrées dans le modèle correct, la mesure du risque pris par la filiale a grimpé en flèche et Citi ne disposait pas d’un capital suffisant pour absorber les pertes, ont-elles précisé.

Certains experts ont estimé que, même si l’erreur s’est produite au Royaume-Uni, elle ne manquera pas de susciter des inquiétudes à Washington.

«En premier lieu, il s’agit d’un problème britannique, mais Citi est une société holding américaine; je m’attends donc à ce que cette question soit prise en compte dans la surveillance exercée par la Réserve fédérale sur la société holding américaine», a déclaré Jeremy Kress, professeur associé de droit des affaires et ancien juriste chargé de la réglementation à la Fed.

« D’une part, il s’agit d’une grave erreur, mais d’autre part, s'ils commettent une telle erreur, qu’est-ce qu’ils ont bien pu négliger d’autre? C’est cela qui va vraiment donner des maux de tête aux régulateurs. »