L'équipementier français Safran signe pour 1,2 md USD de contrats avec Emirates

La compagnie aérienne émiratie Emirates et l'équipementier français Safran ont signé une série de contrats d'une valeur totale de 1,2 milliard de dollars, ont annoncé mardi les deux société dans le cadre du salon aéronautique de Dubaï.

Safran va notamment fournir à Emirates des sièges de dernière génération pour sa nouvelle flotte d’Airbus A350 et de Boeing 777X-9, ainsi que ses B777-300 actuels, a indiqué le groupe français dans un communiqué.

Le montant de ce contrat est estimé à un milliard de dollars, au prix catalogue, selon ce communiqué.

Emirates est en étroite collaboration avec Safran "pour réinventer et réaménager nos futures cabines, en leur conférant le plus haut niveau d’élégance et en leur apportant les technologies les plus avancées", a déclaré le PDG de la compagnie des Emirats arabes unis, Tim Clark.

La qualité des sièges, notamment le fait qu’ils puissent s’incliner à l’horizontale, est un élément majeur de la stratégie des compagnies ariennes pour leur classe affaires, la plus rentable.

Outre les nouveaux sièges, les accords conclus portent sur des équipements de cuisine, des systèmes de roues et de freins carbone, et le système RAVE pour le divertissement à bord, ainsi que sur des services de maintenance, selon la compagnie.

Ces contrats "posent de fait les bases d’une croissance continue pour Safran, en accompagnant dans son propre développement notre client, qui est aujourd’hui un leader sur le marché mondial", a souligné le directeur général de l'équipementier , Olivier Andriès, cité dans le communiqué.