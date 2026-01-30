L'équipementier automobile suédois Autoliv ne prévoit pas de croissance organique de ses ventes en 2026 et voit sa rentabilité diminuer au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les résultats et les perspectives, met à jour les actions et ajoute un commentaire d'analyste au paragraphe 2, contexte au paragraphe 3)

Le fabricant suédois d'équipements de sécurité automobile Autoliv ALIV.N

ALIVsdb.ST a prédit vendredi une absence de croissance organique de ses ventes en 2026, dans un contexte de stagnation de la production de véhicules, et une rentabilité nettement plus faible au premier trimestre qu'il y a un an, alors qu'il a fait état d'une chute de son bénéfice au quatrième trimestre.

Les actions du plus grand producteur mondial d'airbags et de ceintures de sécurité étaient en baisse de 7% à la bourse de Stockholm à 1210 GMT, après avoir été stables avant le rapport. Forbes Goldman, analyste chez Pareto, et Hampus Engellau, analyste chez Handelsbanken, ont déclaré que les perspectives pesaient principalement sur l'action.

De nombreux constructeurs automobiles mondiaux sont en difficulté face à l'affaiblissement de la demande et aux pressions croissantes sur les coûts, ce qui affecte négativement leurs fournisseurs, et les prévisionnistes de l'industrie avertissent d'une année plus faible à venir, S&P prévoyant que la production de véhicules légers ( LVP) diminuera légèrement en 2026 .

Le bénéfice d'exploitation ajusté d'Autoliv a chuté à 337 millions de dollars, contre 349 millions de dollars au quatrième trimestre de l'année précédente. Les analystes avaient en moyenne prévu un bénéfice de 332 millions de dollars, selon un sondage fourni par Autoliv.

"Nous nous attendons à ce que la marge d'exploitation ajustée du premier trimestre 2026 soit considérablement plus faible que celle du premier trimestre 2025, avec des améliorations au cours des trois trimestres suivants", a déclaré le directeur général Mikael Bratt.

Autoliv a déclaré vendredi que son hypothèse pour 2026 est que la LVP diminuera de 1%, et prévoit une croissance organique des ventes du groupe sur l'ensemble de l'année d'environ 0%. Il prévoit une marge de bénéfice d'exploitation ajustée d'environ 10,5-11,0 % pour l'ensemble de l'année.

Pour l'année 2025, la marge était de 10,3 %, conformément aux prévisions précédentes.