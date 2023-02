L'équipementier automobile Akwel publie un chiffre d'affaires 2022 en hausse de 7,1%

(AOF) - Akwel annonce avoir enregistré en 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 988,5 millions d’euros, en hausse de 17,1%, et de 11,3% sur un an à périmètre et taux de change constants. L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, ajoute que son résultat opérationnel courant est attendu en baisse de quelque 40 %.

" Les contraintes d'approvisionnement et les difficultés à répercuter les impacts inflationnistes enregistrés sur l'ensemble des coûts d'exploitation, ont pesé, comme prévu, sur la rentabilité du groupe " est-il précisé.

Pour l'exercice 2023, dans un contexte de visibilité toujours très limitée sur le marché automobile mondial compte tenu des tensions économiques et géopolitiques, Akwel anticipe un chiffre d'affaires en légère croissance.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.