L'équipe de gestion Santé d'Edmond de Rothschild AM accueille un nouveau gérant

(AOF) - Sébastien Malafosse a rejoint Edmond de Rothschild Asset Management le 12 juillet dernier en tant que gérant actions et co-gérant du fonds Edmond de Rothschild Fund Healthcare aux côtés d'Adeline Salat-Baroux. Basé à Paris, il est rattaché à Christophe Foliot et Jacques-Aurélien Marcireau, Co- Responsables Actions. Sébastien est un spécialiste du secteur de la santé et co-gère aux côtés d'Adeline Salat-Baroux, Edmond de Rothschild Fund Healthcare, un fonds labellisé ISR avec près de 500 millions d'euros d'actifs sous gestion.

L'équipe santé compte également un analyste, Bartlomiej Szabat-Iriaka, docteur en pharmacie et titulaire d'un Master of Science en finance de l'EM Lyon Business School.

" Le secteur de la santé est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs mois en raison de la pandémie Covid-19 mais bénéficie également de relais de croissance structurels, offrant de nombreuses opportunités de création de valeur ", explique Edmond de Rothschild Asset Management.

Sébastien Malafosse possède près de 15 années d'expérience en tant qu'analyste sell-side sur le secteur de la santé. Il a notamment passé 9 années chez Oddo BHF où il a dirigé l'équipe de recherche pharma. Avant cela, il a travaillé chez Bryan, Garnier & Co, couvrant les midcaps du secteur de la santé.

De 2007 à 2010, il était analyste santé, spécialisé sur les valeurs pharmaceutiques et biotechnologiques chez Natixis Securities. De 2018 à 2020, Sébastien était Directeur Exécutif au Corporate Finance chez Oddo BHF où il a participé à de nombreuses opérations de financement de biotechs et medtechs. Sébastien est diplômé de l'ESSEC et a suivi des études de pharmacie à l'Université Paris V.