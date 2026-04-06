L'équipage d'Artemis atteint la Lune et s'approche d'une distance record par rapport à la Terre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'équipage d'Artemis II atteindra une distance de 252 760 miles de la Terre

* Les astronautes passeront six heures à observer la Lune

* La mission Artemis II est une étape clé avant les futurs alunissages

* L'ancien astronaute Lovell laisse un message à l'équipage

(Mise à jour: réveil de l'équipage, chiffres de distance mis à jour, citation de Jim Lovell, paragraphes 2, 3-4 et 10) par Joey Roulette

Les quatre astronautes de la mission Artemis II de la Nasa sont entrés dans la sphère d'influence gravitationnelle de la Lune tôt ce lundi matin, en suivant une trajectoire qui les mènera bientôt au-dessus de la face cachée de la Lune pour devenir les humains ayant volé le plus loin de l'histoire.

L'équipage d'Artemis II, qui vole dans sa capsule Orion depuis son lancement de Floride la semaine dernière, s'est réveillé vers 10 h 50 (heure de l'Est) pour son sixième jour de vol, avec un message enregistré de Jim Lovell, l'astronaute des missions Apollo 8 et 13, aujourd'hui décédé.

"Bienvenue dans mon ancien quartier", a déclaré Lovell, décédé l'année dernière à l'âge de 97 ans. "C'est un jour historique, et je sais que vous serez très occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue... bonne chance et bon vent."

Les astronautes de la Nasa Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch ainsi que l'astronaute canadien Jeremy Hansen devraient atteindre leur distance maximale de la Terre à 19 h 07 (2307 GMT), soit environ 252 760 miles, c'est-à-dire quelque 4 105 miles (6 606 km) de plus que le record détenu par Lovell et son équipage Apollo 13 depuis 56 ans.

À mesure qu'ils s'approcheront du record de distance, ils navigueront autour de la face cachée de la lune, l'observant à environ 4 000 miles au-dessus de sa surface sombre, alors qu'elle éclipsera ce qui semblera être une Terre de la taille d'un ballon de basket dans le lointain arrière-plan.

Cette étape constitue un point culminant de la mission Artemis II, d'une durée de près de 10 jours, qui est le premier vol d'essai en équipage du programme Artemis de la Nasa.

Cette série de missions d'une valeur de plusieurs milliards de dollars a pour objectif de ramener des astronautes sur la surface de la Lune d'ici 2028, avant la Chine, et d'y établir une présence américaine à long terme au cours de la prochaine décennie, en construisant une base lunaire qui servirait de terrain d'essai pour d'éventuelles futures missions vers Mars.

Débutant officiellement à 14h34 ET (1834 GMT), le survol lunaire plongera l'équipage dans l'obscurité et dans de brèves coupures de communication, la lune les empêchant d'accéder au Deep Space Network de la Nasa, un réseau mondial d'antennes de communication radio massives que l'agence a utilisé pour communiquer avec l'équipage.

Le survol durera environ six heures, au cours desquelles les astronautes utiliseront des caméras professionnelles pour prendre des photos détaillées de la lune à travers le hublot d'Orion, montrant un point de vue rare et scientifiquement précieux de la lumière du soleil filtrant autour de ses bords.

L'équipage aura également la chance de photographier un moment rare où leur planète d'origine, éclipsée par leur distance record dans l'espace, se couchera et se lèvera avec l'horizon lunaire pendant qu'ils se balanceront, un remix céleste d'un lever de lune vu de la Terre.

Une équipe de dizaines de scientifiques spécialistes de la Lune, installée dans la salle d'évaluation scientifique du Centre spatial Johnson de la Nasa à Houston, prendra des notes pendant que les astronautes, qui ont étudié toute une série de phénomènes lunaires dans le cadre de l'entraînement à la mission, décriront leur vision en temps réel.