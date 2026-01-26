 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Équateur lance un nouvel emprunt de 4 milliards de dollars et déclare que les détenteurs ont proposé 4,6 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de rachat connexe
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 21:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le lancement de la dette aux paragraphes 1 à 3) par Rodrigo Campos

L'Équateur a lancé lundi une nouvelle émission de dette de 4 milliards de dollars en deux tranches, les investisseurs ayant proposé quelque 4,6 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de rachat.

Le pays sud-américain a lancé l'émission de 2,2 milliards de dollars d'obligations à 8 ans et de 1,8 milliard de dollars d'obligations à 13 ans, selon les données de LSEG, dans ce qui serait son premier recours aux marchés financiers internationaux depuis la restructuration de sa dette en euro-obligations en 2020. L'opération est dirigée par Bank of America et Citi.

La dette souveraine équatorienne a été l'une des plus performantes l'année dernière parmi les marchés émergents, selon l'indice EMBIGD de JPMorgan, les émissions actuelles ayant un rendement compris entre 7 % et 9,1 %, selon les données de LSEG.

Le gouvernement a déclaré séparément avoir reçu des offres pour 2,48 milliards de dollars, soit 81,6 %, de ses obligations à taux progressif 2030, et pour 2,12 milliards de dollars, soit 32,7 %, de ses obligations à taux progressif 2035, dans le cadre d'une offre de rachat de dette connexe. L'Équateur a déclaré qu'il annoncera le 27 janvier le montant qu'il dépensera pour chaque série et si les offres seront calculées au prorata, le rachat restant conditionné à la clôture de la nouvelle émission d'obligations.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,030 USD NYSE +0,61%
CITIGROUP
114,910 USD NYSE +1,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank