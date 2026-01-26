L'Équateur lance un nouvel emprunt de 4 milliards de dollars et déclare que les détenteurs ont proposé 4,6 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de rachat connexe

(Ajout de détails sur le lancement de la dette aux paragraphes 1 à 3) par Rodrigo Campos

L'Équateur a lancé lundi une nouvelle émission de dette de 4 milliards de dollars en deux tranches, les investisseurs ayant proposé quelque 4,6 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de rachat.

Le pays sud-américain a lancé l'émission de 2,2 milliards de dollars d'obligations à 8 ans et de 1,8 milliard de dollars d'obligations à 13 ans, selon les données de LSEG, dans ce qui serait son premier recours aux marchés financiers internationaux depuis la restructuration de sa dette en euro-obligations en 2020. L'opération est dirigée par Bank of America et Citi.

La dette souveraine équatorienne a été l'une des plus performantes l'année dernière parmi les marchés émergents, selon l'indice EMBIGD de JPMorgan, les émissions actuelles ayant un rendement compris entre 7 % et 9,1 %, selon les données de LSEG.

Le gouvernement a déclaré séparément avoir reçu des offres pour 2,48 milliards de dollars, soit 81,6 %, de ses obligations à taux progressif 2030, et pour 2,12 milliards de dollars, soit 32,7 %, de ses obligations à taux progressif 2035, dans le cadre d'une offre de rachat de dette connexe. L'Équateur a déclaré qu'il annoncera le 27 janvier le montant qu'il dépensera pour chaque série et si les offres seront calculées au prorata, le rachat restant conditionné à la clôture de la nouvelle émission d'obligations.