Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'épidémie ne ralentit pas en Lombardie-exécutif régional Reuters • 20/03/2020 à 14:14









MILAN, 20 mars (Reuters) - L'épidémie de coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement en Lombardie où l'armée a été invitée à se déployer pour faire respecter les mesures de confinement, a déclaré vendredi le président de son exécutif régional. La requête "a été acceptée et 114 soldats seront sur le terrain en Lombardie. C'est encore trop peu, mais c'est une bonne chose", a déclaré Attilio Fontana lors d'une conférence de presse. Sans communiquer de bilan, il a indiqué que la contagion ne montrait aucun signe de ralentissement en Lombardie, région d'Italie qui paye le plus lourd tribut de cette épidémie. (Elisa Anzoli, version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.