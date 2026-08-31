 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'EPA accorde aux petits raffineurs 1,76 milliard d'exemptions relatives aux biocarburants, soit près du double des estimations initiales
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 22:10
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Article entièrement révisé, avec l'ajout de la décision de l'EPA, de détails et du contexte)

par Jarrett Renshaw et Siddharth Cavale

Lundi, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a accordé aux petites raffineries des dérogations aux exigences nationales en matière de mélange de biocarburants, pour un total de 1,76 milliard de crédits de carburant renouvelable pour l’année de conformité 2025, soit près du double du montant que l’agence prévoyait initialement d’exempter.

La Maison Blanche s’efforce d’alléger la pression sur les prix de l’essence, qui ont fortement augmenté pendant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Les raffineurs ont sollicité ces dérogations afin de réduire les coûts de production de carburant, tandis que les législateurs des États agricoles ont averti que cela pourrait entraîner une baisse de la demande pour les cultures utilisées dans la fabrication des biocarburants.

L’EPA a indiqué qu’elle proposerait, d’ici fin octobre, de réaffecter 100 % de la différence entre les dérogations prévues et celles effectivement accordées pour 2025 aux obligations de volume renouvelable de 2026 et 2027, reportant ainsi de fait les obligations faisant l’objet d’une dérogation sur les années à venir.

Les raffineurs de pétrole américains mènent depuis longtemps une bataille de lobbying contre les secteurs de l’agriculture et des biocarburants au sujet de la norme sur les carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard), qui oblige les raffineurs à incorporer des carburants renouvelables dans l’essence et le diesel ou à acheter des crédits appelés “numéros d’identification des renouvelables” (RIN).

Lundi, l’EPA a annoncé avoir accordé des dérogations totales à 18 des 34 raffineries qui avaient sollicité une dérogation à leurs obligations au titre de la norme sur les carburants renouvelables pour l’année de conformité 2025. Le communiqué de l’EPA précise qu’elle a accordé des dérogations de 50 % à 11 raffineries, rejeté trois demandes et jugé deux demandes non éligibles.

Selon l’EPA, les raffineries appartenant à Marathon Petroleum et à Chevron figuraient parmi celles ayant bénéficié d’exemptions.

L’American Petroleum Institute (API), le plus grand groupe professionnel du secteur pétrolier du pays, a exhorté lundi l’administration du président Donald Trump à rejeter un ensemble d’exemptions plus important que prévu, avertissant que cela compromettrait la sécurité réglementaire. Le directeur général de l’API, Mike Sommers, a déclaré que l’octroi d’exemptions “nettement supérieures” aux prévisions de l’EPA constituerait “un recul significatif”.

L’API s’est également opposée au transfert, dans les années à venir, des obligations faisant l’objet d’une dérogation vers les plus grands raffineurs. “Ces deux mesures introduiraient de l’incertitude sur le marché des carburants”, a écrit Sommers, ajoutant que de “nouvelles surprises en matière de conformité” constitueraient “un pas dans la mauvaise direction, au pire moment possible”.

Environnement

Valeurs associées

CHEVRON
206,170 USD NYSE +2,13%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX -0,65%
MARATHON PETRO
373,310 USD NYSE +1,22%
Pétrole Brent
90,69 USD Ice Europ +1,45%
Pétrole WTI
86,30 USD Ice Europ +3,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un habitant passe devant des maisons endommagées par des crues soudaines à Devighat, dans le district de Nuwakot, le 31 août 2026 au Népal ( AFP / Arun SANKAR )
    Crue dans l'Himalaya: plus de 950 morts, les secours à la recherche de milliers de disparus
    information fournie par AFP 31.08.2026 22:26 

    Les jours passent et l'ampleur de la catastrophe se précise à mesure de la lente progression des secours: le bilan de la crue qui a dévasté mercredi le Népal et le Tibet - en Chine - s'est encore alourdi lundi pour s'établir à plus de 950 morts et près de 4.500 ... Lire la suite

  • Lionel Messi ne peut retenir ses larmes après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde, le 19 juillet 2026 à East Rutherford, dans le New Jersey ( AFP / Paul ELLIS )
    "Éternel", Lionel Messi dit adieu à la sélection argentine
    information fournie par AFP 31.08.2026 22:11 

    A 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial. "Du temps s'est écoulé depuis la finale, et ... Lire la suite

  • Le logo Amazon sur un écran. (Crédit: / Adobe Stock)
    La FTC accuse Amazon d'avoir surfacturé ses annonceurs
    information fournie par Zonebourse 31.08.2026 21:38 

    La Federal Trade Commission américaine a engagé des poursuites contre Amazon, accusant le groupe d'avoir "secrètement et systématiquement" surfacturé les annonceurs utilisant sa plateforme. Soutenue par les procureurs généraux de 22 Etats, la plainte estime que ... Lire la suite

  • Edouard Balladur le 10 mars 1998 au Zénith à Paris ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Édouard Balladur, Premier ministre devenu le rival honni de Jacques Chirac
    information fournie par AFP 31.08.2026 21:02 

    Dernier Premier ministre de François Mitterrand, Édouard Balladur, décédé lundi à Paris à l'âge de 97 ans, restera dans l'histoire politique comme "l'ami de trente ans" de Jacques Chirac devenu son rival lors d'une campagne présidentielle de 1995 féroce qui mettra ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 334,5 -0,79%
Pétrole Brent
90,69 +1,45%
BIOPHYTIS
0,0581 +10,88%
SOITEC
114,9 +6,39%
Or
4 448,26 -0,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank