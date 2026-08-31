L'EPA accorde aux petits raffineurs 1,76 milliard d'exemptions relatives aux biocarburants, soit près du double des estimations initiales

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(Article entièrement révisé, avec l'ajout de la décision de l'EPA, de détails et du contexte)

par Jarrett Renshaw et Siddharth Cavale

Lundi, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a accordé aux petites raffineries des dérogations aux exigences nationales en matière de mélange de biocarburants, pour un total de 1,76 milliard de crédits de carburant renouvelable pour l’année de conformité 2025, soit près du double du montant que l’agence prévoyait initialement d’exempter.

La Maison Blanche s’efforce d’alléger la pression sur les prix de l’essence, qui ont fortement augmenté pendant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Les raffineurs ont sollicité ces dérogations afin de réduire les coûts de production de carburant, tandis que les législateurs des États agricoles ont averti que cela pourrait entraîner une baisse de la demande pour les cultures utilisées dans la fabrication des biocarburants.

L’EPA a indiqué qu’elle proposerait, d’ici fin octobre, de réaffecter 100 % de la différence entre les dérogations prévues et celles effectivement accordées pour 2025 aux obligations de volume renouvelable de 2026 et 2027, reportant ainsi de fait les obligations faisant l’objet d’une dérogation sur les années à venir.

Les raffineurs de pétrole américains mènent depuis longtemps une bataille de lobbying contre les secteurs de l’agriculture et des biocarburants au sujet de la norme sur les carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard), qui oblige les raffineurs à incorporer des carburants renouvelables dans l’essence et le diesel ou à acheter des crédits appelés “numéros d’identification des renouvelables” (RIN).

Lundi, l’EPA a annoncé avoir accordé des dérogations totales à 18 des 34 raffineries qui avaient sollicité une dérogation à leurs obligations au titre de la norme sur les carburants renouvelables pour l’année de conformité 2025. Le communiqué de l’EPA précise qu’elle a accordé des dérogations de 50 % à 11 raffineries, rejeté trois demandes et jugé deux demandes non éligibles.

Selon l’EPA, les raffineries appartenant à Marathon Petroleum et à Chevron figuraient parmi celles ayant bénéficié d’exemptions.

L’American Petroleum Institute (API), le plus grand groupe professionnel du secteur pétrolier du pays, a exhorté lundi l’administration du président Donald Trump à rejeter un ensemble d’exemptions plus important que prévu, avertissant que cela compromettrait la sécurité réglementaire. Le directeur général de l’API, Mike Sommers, a déclaré que l’octroi d’exemptions “nettement supérieures” aux prévisions de l’EPA constituerait “un recul significatif”.

L’API s’est également opposée au transfert, dans les années à venir, des obligations faisant l’objet d’une dérogation vers les plus grands raffineurs. “Ces deux mesures introduiraient de l’incertitude sur le marché des carburants”, a écrit Sommers, ajoutant que de “nouvelles surprises en matière de conformité” constitueraient “un pas dans la mauvaise direction, au pire moment possible”.