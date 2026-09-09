L'envolée du pétrole pénalise les Bourses et propulse les rendements à la veille de la BCE

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse mercredi, la flambée des prix du pétrole rognant l'appétit des ‌investisseurs, qui craignent surtout que l'inflation ne s'installe durablement.

À Paris, le CAC 40 a perdu 1,94% à 8.156,67 points. À Francfort, le Dax a reculé de 1,74% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 1,31%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini ​sur une baisse de 1,70%, le FTSEurofirst 300 a perdu 1,42% et le Stoxx 600 a reculé de 1,48%.

Les actions ont été durement touchées par l'instabilité accrue au Moyen-Orient, qui a propulsé mercredi les prix du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril, un seuil symbolique qu'il n'avait plus franchi depuis le 24 juillet dernier.

"La remontée du Brent vers les 100 dollars, puis son retour au-dessus de ce seuil, reflète un marché qui doit de plus en plus revoir ​son estimation de la durée pendant laquelle la crise au Moyen-Orient continuera à freiner l'offre en provenance de la région", souligne Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank.

Le Brent, référence mondiale du marché, avance de 3,32% à 101,17 dollars le baril et le brut léger américain (West ​Texas Intermediate, WTI) 3,55% à 96,33 dollars.

Les cours du gaz sont également affectés par la recrudescence des tensions entre ⁠les Etats-Unis et l'Iran ces dernières heures, comme en témoigne la flambée du contrat de référence néerlandais à échéance la plus proche sur le hub TTF, qui grimpe de plus de 4% à près de ‌80 euros par mégawattheure (MWh).

Le conflit au Moyen-Orient s'intensifie une nouvelle fois et sa résolution semble s'éloigner encore davantage, l'Iran ayant attaqué des navires près d'Ormuz et une base américaine en Jordanie, en réponse à la destruction de pétroliers iraniens par Washington. L'escalade vient s'ajouter aux attaques revendiquées mardi par les Houthis dans le sud de l'Arabie saoudite.

Ces nouvelles attaques surviennent alors que ​les investisseurs sont très attentifs à la politique monétaire : la Banque centrale européenne (BCE) annoncera très ‌certainement une deuxième hausse de ses taux jeudi et le marché s'attend même à une troisième avant la fin de l'année, tandis que les chiffres de l'inflation ⁠attendus vendredi aux États-Unis pourraient déterminer la décision de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

Les craintes d'inflation viennent aggraver les turbulences d'un marché obligataire déjà tendu en raison de la dette publique élevée des grandes économies et des risques budgétaires dans des pays comme la France.

Dans la deuxième économie de la zone euro, les rendements des obligations d'État ont atteint ce mercredi leur plus haut niveau depuis 2008, lors de la crise financière mondiale.

Aux Etats-Unis, les rendements ont brusquement ⁠augmenté alors même que le Trésor a apporté ‌des précisions concernant ses rachats d'obligations destinés à maîtriser les tensions sur le marché de la dette : il rachètera jusqu'à 6 milliards de dollars d'obligations d'État à 10 et 20 ans ⁠jeudi, soit le triple du montant de sa dernière opération portant sur des titres à long terme.

VALEURS

Le secteur pétrolier et gazier de l'indice Stoxx 600 a profité de la hausse des cours du pétrole et fini sur un gain de ‌0,23%, avec TotalEnergies, comme seule valeur terminant la séance dans le vert à Paris (+0,59%).

Les actions du secteur du luxe ont été particulièrement touchées par les ventes, comme à chaque fois que les tensions géopolitiques ⁠menacent de compromettre leurs perspectives. De plus, LVMH (-3,5%) et Burberry (-3,9%) ont été pénalisées par l'abaissement des recommandations de HSBC sur leurs titres respectifs, le courtier ⁠anticipant un second semestre plus modéré que le précédent.

Inditex, la ‌maison mère de Zara, a perdu 3,6%, après avoir fait état d'un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux attentes, malgré un bon démarrage des ventes d'automne.

Fortum a en revanche grimpé de plus de 15%, le groupe énergétique finlandais ayant ​signé un contrat d'achat d'électricité à long terme avec Google. La principale filiale d'Alphabet va investir au moins 13 milliards d'euros d'IA ‌en Finlande au cours des deux prochaines années, un projet présenté comme le plus gros investissement jamais réalisé par le groupe technologique américain en Europe.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones perd 0,76%, le Standard & Poor's 500 0,48% et le ​Nasdaq Composite 0,68%, également affecté par les cours de l'énergie.

Meta avance toutefois de près de 6% après le lancement d'un assistant IA capable d'effectuer de manière autonome, pour le compte de l'utilisateur, des tâches quotidiennes telles que l'envoi d'e-mails ou la réservation de voyages.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro ont fortement progressé mercredi sur fond de craintes inflationnistes.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris environ 7 points de base à 3,4299%, à son plus ⁠haut niveau depuis avril 2011, tandis que celui de l'obligation à deux ans a pris 6,4 points de base à 3,0442%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a gagné 10,9 points de base pour terminer à 4,3308%. Celui du titre à 30 ans a pris plus de 8 points de base pour finir à 5,06%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans avance de 4,1 points de base à 4,8447%, les annonces du gouvernement américain sur les rachats d'obligations à long terme ne parvenant pas à freiner la tendance à la hausse.

CHANGES

Le dollar grappille 0,01% face à un panier de devises de référence, les investisseurs suivant de près les annonces du Trésor sur le marché obligataire. Le billet vert a été sous pression cette semaine en raison de l'appréciation rapide du yen japonais, soutenu par les paris renforcés sur les hausses de taux de la Banque du Japon (BoJ).

L'euro gagne 0,05% à 1,1629 dollar.

A SUIVRE ​LE 10 SEPTEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)