"L'environnement est toujours favorable à la stratégie", souligne Laffitte Risk Arbitrage

(AOF) - Dans sa dernière lettre mensuelle, le fonds Laffitte Risk Arbitrage Ucits (action I) souligne que l'environnement est toujours très favorable à la stratégie avec une vingtaine d'opérations qui ont rejoint son univers d'investissement. Le gérant cite dans le secteur immobilier le rapprochement en Allemagne de Vonovia et Deutsche Wohnen, et celui d'Equity Commonwealth et Monmouth Real Estate pour 3,4 milliards de dollars aux Etats-Unis. Dans la secteur de la santé, Xeris Pharmaceuticals Inc. va acquérir Strongbridge Biopharma plc créant un leader innovant en endocrinologie et maladies rares.

En termes de perspectives, l'environnement est toujours favorable à la stratégie avec un afflux de nouvelles opérations et des décotes annualisées à un niveau attractif.

Laffitte Risk Arbitrage a profité de cet environnement pour remonter l'exposition longue du portefeuille à 140% notamment sur des dossiers à échéance courte. Le gérant est investi dans 51 dossiers parmi un univers de 96 opérations arbitrable selon ses critères.