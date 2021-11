L'environnement économique reste très favorable aux marchés financiers, souligne Evli

Evli pense que les performances positives de l'économie mondiale se poursuivront l'année prochaine et fourniront une base pour la croissance des bénéfices des entreprises et la hausse des cours des actions. La nécessité d'une politique monétaire expansionniste diminuera toutefois, ce qui signifie une augmentation des taux d'intérêt.

(AOF) - L'environnement économique reste très favorable aux marchés financiers, écrit Tomas Hildebrandt, gérant senior en charge de la gestion institutionnelle d'actifs français chez Evli. Les taux d'intérêt réels sont négatifs, les politiques économiques stimulantes se poursuivent et les banques centrales tiennent à garder un léger pied sur la pédale de frein, à moins que l'inflation ne devienne complètement incontrôlable, indique l'expert.

