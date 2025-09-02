L'entreprise suédoise Klarna vise une valorisation de 14 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en bourse très attendue aux États-Unis

(Ajoute des détails et un contexte sur Klarna, le marché des introductions en bourse et BNPL tout au long de l'année) par Manya Saini

Klarna, soutenue par Sequoia Capital, a déclaré mardi qu'elle visait une introduction en bourse aux États-Unis valorisant la fintech à 14 milliards de dollars, ce qui la rapproche de son entrée en bourse tant attendue, alors que l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques à forte croissance se ravive après une période de sécheresse de plusieurs années.

Les entreprises qui avaient reporté leur entrée en bourse reviennent pour tester l'intérêt des investisseurs, soutenues par des marchés plus stables et une confiance accrue.

Plusieurs cotations de sociétés technologiques, dont la néo-banque Chime CHYM.O et l'émetteur de stablecoins Circle

CRCL.N , ont attiré une forte demande , signalant une reprise prudente de l'activité.

Le prêteur "buy now, pay later" et certains de ses investisseurs prévoient de vendre 34,3 millions d'actions lors de l'introduction en bourse à des prix qui devraient se situer entre 35 et 37 dollars, dans le but de lever jusqu'à 1,27 milliard de dollars.

Les fintechs telles que Klarna gagnent des parts de marché sur les banques traditionnelles en offrant des options de paiement plus rapides et plus flexibles, ainsi que des services numériques qui séduisent les jeunes consommateurs.

Les analystes s'attendent à ce que la croissance des BNPL et des produits similaires s'accélère à mesure que le commerce électronique se développe dans le monde.

Jusqu'à présent, le secteur des paiements a également échappé à l'impact des tarifs douaniers, les dépenses de consommation ayant résisté dans les principales économies.

Néanmoins, le modèle BNPL présente des risques dans un contexte d'inflation élevée, avec des pertes de crédit potentielles et un suivi limité des profils de crédit des utilisateurs, ce qui soulève des inquiétudes quant à la rentabilité et à la résilience à long terme des consommateurs.

Klarna, société basée à Stockholm, en Suède, qui a transformé les achats en ligne grâce à son modèle de financement à court terme, a été fondée en 2005 - à l'époque où le commerce électronique en était à ses balbutiements - et a atteint l'évaluation d'une licorne en 2012.

L'entreprise, dirigée par son cofondateur Sebastian Siemiatkowski, compte le géant du capital-risque de la Silicon Valley, Sequoia, parmi ses actionnaires les plus éminents et les plus anciens.

Elle a attiré l'attention des investisseurs lorsque sa valorisation est passée de 5,5 milliards de dollars à 46,5 milliards de dollars en l'espace d'environ deux ans, après trois cycles de financement entre la mi-2020 et 2021.

UN ÉVÉNEMENT PHARE

Selon les analystes, une introduction en bourse réussie de Klarna pourrait être le signe d'un regain de confiance des investisseurs dans les entreprises fintech à forte croissance, tandis qu'une réponse tiède pourrait être le signe d'inquiétudes quant aux valorisations élevées et à la réglementation du secteur.

La société, qui envisage une cotation à New York depuis des années, a mis en pause ses projets en avril en raison de l'agitation des marchés mondiaux après que le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane radicaux sur les principaux partenaires commerciaux.

En 2021, Klarna a envisagé une cotation directe - une voie qui évite la vente de nouvelles actions et les coûts d'une introduction en bourse traditionnelle - mais a ensuite abandonné le plan et a levé des fonds à une valorisation fortement réduite de 6,7 milliards de dollars .

Outre Sequoia, l'un des principaux actionnaires de la fintech est Heartland A/S du milliardaire danois Anders Holch Povlsen, la société mère des marques de mode Only et Vero Moda.

L'implantation de Klarna aux États-Unis met en évidence la demande croissante pour ces services, en particulier chez les jeunes acheteurs à la recherche d'options de paiement flexibles.

Klarna a également lancé des produits bancaires et s'est associé à de grandes marques mondiales telles que les détaillants de mode rapide Zara et H&M HMb.ST , le fabricant de sacs de luxe Coach et le géant des cosmétiques Sephora.

Au 30 juin, la société comptait environ 111 millions de consommateurs actifs et quelque 790 000 commerçants dans 26 pays.

Klarna a demandé à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "KLAR".

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs.