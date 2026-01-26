L'entreprise sud-coréenne Hyundai Steel prévoit une augmentation de capital de 2,9 milliards de dollars pour son aciérie américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe sud-coréen Hyundai Steel 004020.KS a déclaré dans un document réglementaire lundi que sa filiale Hyundai-POSCO Louisiana LLC prévoit une augmentation de capital d'une valeur de 2,9 milliards de dollars pour l'investissement dans une aciérie américaine.

Cette décision fait suite à l'annonce faite l'année dernière par Hyundai Steel et sa société mère Hyundai Motor Group

005380.KS d'investir dans la construction d'une usine sidérurgique en Louisiane, aux États-Unis, d'une capacité annuelle de 2,7 millions de tonnes.

Hyundai Motor Group a également signé un protocole d'accord avec le sidérurgiste sud-coréen Posco Holdings 005490.KS en vue d'une coopération sur son projet d'usine sidérurgique aux États-Unis.