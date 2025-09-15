L'entreprise pétrolière et gazière California Resources rachète Berry Corp dans le cadre d'un accord de 717 millions de dollars

Le producteur de pétrole et de gaz California Resources CRC.N a déclaré lundi qu'il achèterait Berry Corp BRY.O dans le cadre d'une transaction qui valoriserait le rival à environ 717 millions de dollars, dette comprise, dans le but de créer un opérateur énergétique plus important et plus rentable dans l'État américain.

Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires de Berry recevront 0,0718 action California Resources pour chaque action détenue.

Le ratio d'échange valorise Berry à 3,806 dollars par action, ce qui donne à l'opération une valeur de fonds propres d'environ 295 millions de dollars, selon les calculs de Reuters. Les actions de Berry ont bondi de 14,8 % à 3,80 $ dans les premiers échanges.

"Les forts vents favorables que nous observons sur le plan réglementaire font que c'est le bon moment pour réaliser cette fusion", a déclaré Renee Hornbaker, présidente du conseil d'administration de Berry.

L'opération devrait permettre à California Resources de bénéficier d'une plus grande envergure, de flux de trésorerie et d'économies de coûts pour faire face à des réglementations strictes et à des champs pétrolifères matures.

Selon Francisco Leon, directeur général de l'entreprise, cette opération devrait permettre de "réduire considérablement les coûts et de générer un flux de trésorerie disponible plus important".

Dans le cadre de la transaction, California Resources détiendra également l'unité C&J Well Services de Berry. Cette activité l'aidera à gérer les puits et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Sur une base pro forma, l'entreprise combinée aurait produit environ 161 000 barils d'équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre et détiendrait environ 652 millions de bep de réserves prouvées à la fin de l'année 2024.

Les actionnaires de California Resources détiendront environ 94 % de l'entreprise combinée. La dette à long terme de Berry s'élevait à 364,6 millions de dollars au 30 juin.

La transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre de 2026, a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés.