L'entreprise japonaise Inpex retire son plan environnemental pour le projet de CSC de Bonaparte en Australie, selon un site web gouvernemental
La société japonaise Inpex

1605.T a retiré le plan environnemental de son projet *proposé* de captage et de stockage du carbone de 10 millions de tonnes métriques par an à Bonaparte, au large de la côte nord de l'Australie, selon un site web gouvernemental.

Tous les grands projets sont évalués par le portail de la protection de l'environnement et de la conservation de la biodiversité. Le site web indique qu'Inpex a retiré le projet dimanche.

Il s'agit du deuxième *retrait de plan de CSC* après qu'ExxonMobil XOM.N a retiré *son plan* pour le bassin de Gippsland en mars 2025.

Inpex a déposé un plan distinct auprès du gouvernement du Territoire du Nord pour les composantes terrestres du projet il y a une semaine.

Bonaparte CCS a obtenu le statut de grand projet en juillet. Les autres partenaires du projet sont TotalEnergies TTEF.PA et Woodside Energy WDS.AX .

Pétrole et parapétrolier
Environnement

