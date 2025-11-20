L'entreprise indienne TCS s'apprête à s'associer à TPG pour créer une coentreprise de centres de données d'IA d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, selon l'Economic Times

L'entreprise indienne Tata Consultancy Services TCS.NS est prête à former une coentreprise de plusieurs milliards de dollars avec la société de capital-investissement TPG TPG.O pour créer des centres de données souverains et d'IA, a rapporté jeudi le journal local Economic Times.

TCS et TPG prévoient d'investir ensemble environ 2 milliards de dollars de capitaux propres dans la coentreprise appelée HyperVault AI Data Centre, a rapporté ET, citant des personnes au courant de l'affaire. Les 4,5 à 5 milliards de dollars restants seront levés par endettement au fil du temps, ont-elles ajouté.

TCS sera le partenaire majoritaire avec une participation de 51 %, a indiqué le rapport, citant des responsables de l'entreprise qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'essor récent de l'IA, qui nécessite d'énormes quantités de données informatiques, a incité les entreprises à investir dans cette technologie à l'échelle mondiale et a entraîné une croissance sans précédent des centres de données dans le monde entier.